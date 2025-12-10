AI 기술 지원 ‘경북 AX랩’, 포항테크노파크서 문 열어

경북도는 지역 제조 현장에 인공지능(AI) 기술 적용과 확산을 지원하는 ‘경북AX랩’이 포항테크노파크에 문을 열었다고 9일 밝혔다.



AX는 AI 대전환(AI Transformation), 랩은 연구실(laboratory)을 의미한다. 도에 따르면 경북AX랩은 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원이 주관하고 영남권 5개 광역지자체가 공동 참여하는 ‘제조업 AI 융합 기반 조성사업’의 하나로 구축했다. 제조업 AI 융합 기술·전시체험실과 AI 학습모델 생성을 위한 데이터 분석실, AI솔루션 개발을 위한 그래픽처리장치(GPU) 서버실, 기업 활동 지원 공간인 AX 지원실을 갖췄다.



도는 포항시와 협력해 지역 주력산업인 철강 제조 현장에서 발생하는 다양한 현안을 AI 기술로 해결하는 데 중점을 두고 사업을 추진한다. 기업이 단독으로 해결하기 어려운 과제를 데이터 기반으로 분석하고 인공지능 설루션 개발·실증 환경을 제공한다. 여기에 AI 교육 프로그램 운영과 최신 AI 기술 추세를 공유하는 세미나 개최, 기업 간 기술 교류 지원, AI 도입 기업 대상 컨설팅 등을 한다.



최혁준 도 메타AI과학국장은 “AI는 제조 혁신의 핵심 기술로서 이번 사업을 통해 철강 제조공정의 생산·안전·에너지 관리 전반에 구체적 성과를 확인했다”고 말했다. 최 국장은“AI 활용 효과가 제조업 전반에 확산하도록 적극 지원할 계획”이라고 강조했다.