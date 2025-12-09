광주시장 주요 후보들, 잇따른 출판기념회…선거 채비 본격화

내년 지방선거가 6개월 앞으로 다가오면서 광주시장 주요 후보들이 출판기념회를 개최하거나 출마 선언·사퇴 시기를 조율하는 등 본격적인 선거 채비에 나섰다.

9일 지역정치권에 따르면 재선에 도전하는 강기정 광주시장은 오는 14일 김대중컨벤션센터에서 출판기념회를 연다.

강 시장은 ‘광주, 처음보다 더 극적인 두 번째 등장’이라는 저서를 통해 민주도시에서 부강한 도시로 향하는 광주의 미래 구상을 밝힐 계획이다.

강 시장은 출판기념회를 기점으로 내부 조직을 재편해 대외협력·시민참여정책·정무특보 등 핵심 보좌진이 사퇴 후 외곽조직과 캠프 구성에 참여하는 등 본격적인 선거전에 돌입할 계획이다.

민형배(광주 광산을) 더불어민주당 의원은 14일로 예정됐던 출판기념회를 내년 1월 18일로 연기해 조선대 해오름관에서 개최할 예정이다.

민 의원은 ‘길은 있다’는 제목의 저서를 통해 광주 청년창업자들과의 인터뷰를 수록, 젊은이들이 떠나는 광주의 현실을 진단하고 청년 일자리 등 미래 먹거리 창출 방안을 제시했다.

최근 군공항 이전, 인공지능(AI) 등 지역 현안 관련 토론회와 포럼에도 적극 참여하며 지역 의제에 대한 목소리를 높이는 동시에 세 확장에 나서고 있다.

강 시장과 민 의원은 당초 같은 날 출판기념회를 열기로 했으나, 민 의원이 “강 시장과 경쟁하는 모습으로 비칠 수 있다”는 우려를 이유로 일정을 조정하면서 미묘한 긴장감을 드러내기도 했다.

문인 광주 북구청장은 21일 ‘문인, 광주의 삶을 바꾸다’라는 저서를 내고 광주대에서 출판기념회를 개최한다. 문 구청장은 이재명 대통령의 공약인'국민주치의 시범사업 현판식을 마지막 구정 현안으로 마무리한 뒤 12월 말 또는 1월 초 구청장직을 사퇴하고 본격적인 선거전에 뛰어들 예정이다.

이병훈 더불어민주당 호남발전특위 수석부위원장은 올 9월 ‘지역이 강해야 대한민국이 산다’를 주제로 출판콘서트를 열어 일찌감치 출판 일정을 마쳤다. 이 수석부위원장은 이달 중·하순 중 광주시장 출마 선언을 할 계획이다.

정준호(광주 북갑) 민주당 의원은 내년 초 출마 선언 후 설 연휴 이후인 2월쯤 출판기념회를 개최하는 방안을 검토 중이다. 정 의원은 호남고속도로, KTX 호남선 증편 등 각종 지역 현안 관련 의정활동을 강화하며 선거전에 대비하고 있다. 그동안 잠재적 광주시장 후보군으로 거론됐던 이형석 전 의원은 불출마를 공식화해 후보군에서 제외됐다.