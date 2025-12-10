“UAE와 지속 가능한 금융 파트너십 구축”

김동원 한화생명 사장 ADFW 연설

“금융사로 양국 100년 동행에 앞장”

김동원(사진) 한화생명 최고글로벌책임자(CGO) 사장이 8일(현지시간) 아랍에미리트(UAE) 아부다비 금융주간(ADFW) 2025의 ‘글로벌 마켓 서밋’ 개회사에서 “금융사로서 양국의 ‘100년 동행’을 다음 세대까지 이어가는 데 앞장서겠다”고 밝혔다.



김 사장은 “한국과 UAE는 1980년 수교 이후 협력의 지평을 꾸준히 넓혀왔다”며 “양국의 지속가능한 파트너십 구축을 위해 금융의 역할이 중요하다”고 말했다. 아울러 양국의 협력이 실물 자산 공동투자, 공급망 금융, 디지털 자산 플랫폼 구축 등 금융 분야를 중심으로 확대될 것이라고 전망했다.



또한 “아부다비와 한국이 함께 만들어 갈 여정이 미래 금융의 글로벌 기준점이 되기를 기대한다”며 한화금융이 UAE와 긴밀히 협력하겠다는 의지를 표했다.