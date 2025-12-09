국민연금 외화채 발행 검토… 환율 방어 총력전

정부, 외환스와프 거론 이어 추진

수출기업 환전 동향 점검 TF 가동

증권사에 美투자 유도 자제 당부도

金총리, 韓銀 총재 만나 “공조 중요”

정부가 좀처럼 꺾이지 않는 고환율을 잡기 위해 자체 태스크포스(TF)를 꾸리는 한편 국민연금을 통한 외화채권 발행을 추진하기로 했다. 정부의 여러 대책에도 환율이 좀처럼 잡히지 않자 국민연금·수출기업·증권사에 대한 압박 강도를 높이며 총력 대응에 나서는 모습이다.



9일 관계 부처에 따르면 정부는 외환시장 안정을 위해 국민연금을 통한 전략적 환헤지와 외환스와프에 이어 외화채권 발행까지 폭넓게 검토하고 있다. 보건복지부 관계자는 “외화채 발행과 관련한 연구용역을 하고 있다”고 말했다. 연구용역에선 외화채 발행과 관련한 국민연금법 개정에 대해서도 검토하는 것으로 전해졌다. 외화채로 일부 해외투자 자금을 직접 조달하면 현물환 시장에서 원화를 팔아 달러를 확보해야 하는 규모가 줄어든다. 신규 해외투자 자금의 달러 매입 수요를 분산시켜 외환시장의 충격을 줄일 수 있다는 것이다.

서울 서대문구 국민연금공단 서울북부지역본부 모습. 뉴시스

수출기업의 환전 동향을 점검하기 위해 기획재정부 국제금융국 외화자금과를 중심으로 TF도 가동한다. 앞서 정부는 수출기업이 달러를 원화로 많이 바꿀 경우 정책 지원금이나 혜택 등을 제공하겠다고 밝힌 바 있다.



서학개미(미국 주식에 투자하는 국내 개인 투자자)의 투자 수요를 잡기 위한 증권사 압박 강도도 높아지고 있다. 이날 금융감독원은 국내 주요 증권사의 소비자보호책임자(CCO)와 준법감시인을 소집해 고위험 해외투자 상품 영업에 대한 내부통제 강화를 주문했다. 특히 금감원은 미국 주식 투자 등 특정 상품 쏠림을 유발하는 성과보상(KPI) 체계를 점검하고, 과도한 이벤트나 광고를 자제하라고 당부했다.



김민석 국무총리는 이날 이창용 한국은행 총재를 만나 “환율, 물가 안정 등 시장안정을 위해 한은과 정부의 공조가 중요하다”고 강조했다. 시장에선 국무총리와 한은 총재가 따로 면담한 것은 이례적이라는 평가가 나온다.