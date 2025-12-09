세계일보
메뉴보기메뉴 보기 검색

트럼프, 엔비디아 ‘H200칩’ 中 수출 허용

입력 : 2025-12-09 18:13:08
수정 : 2025-12-09 18:13:07
폰트 크게 폰트 작게
워싱턴=홍주형 특파원 jhh@segye.com
구글 네이버 유튜브
SNS 통해 “시진핑에 통보했다”
G2 관세전쟁 중대 분기점 맞아
최신판 ‘블랙웰’은 여전히 불허

도널드 트럼프 행정부가 엔비디아의 인공지능(AI) 칩 ‘H200’의 중국 수출을 허용했다. AI 경쟁에서 중국을 견제하기 위해 2022년 시작된 미국의 AI 칩 대중 수출 통제 정책이 큰 분기점을 맞게 됐다.

트럼프 대통령은 8일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 “나는 시진핑 중국 국가주석에게 미국이 강력한 국가 안보를 계속 유지할 수 있다는 조건으로 엔비디아가 중국 및 다른 국가의 ‘승인된 고객’에게 H200 제품을 출하하는 것을 허용할 것이라고 통보했다”고 밝혔다. 트럼프 대통령은 “시 주석은 긍정적으로 반응했다”며 “(H200 판매액의) 25%는 미국에 지불될 것”이라고 설명했다. 그는 “이 정책은 미국의 일자리를 지원하고 미국의 제조업을 강화하며 미국 납세자들에게도 도움이 될 것”이라고 강조했다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 지난 10월30일 김해공군기지에 회담을 위해 도착한 뒤 악수하고 있다. UPI연합뉴스

트럼프 대통령은 엔비디아의 최첨단 AI 칩인 ‘블랙웰’과 곧 출시 예정인 ‘루빈’은 이번 합의에 포함되지 않는다고 설명했다. H200은 최신 블랙웰 기반 GPU(그래픽처리장치)보다는 뒤처지지만, 현재 중국 수출이 승인된 저사양 칩 H20보다는 압도적으로 앞서 있다. 트럼프 대통령은 “상무부가 세부 사항을 마무리 중이며, 이와 같은 방식의 접근은 AMD, 인텔, 그리고 다른 위대한 미국 기업들에도 적용될 것”이라고 밝혔다.

미국은 조 바이든 행정부 시절인 2022년 최첨단 AI 칩을 중국에 수출할 수 없도록 하는 수출 통제 규제를 도입했다. 트럼프 행정부도 블랙웰이 중국의 손에 들어갈 경우 AI 분야에서 미국의 우위가 흔들릴 수 있다고 판단해 수출을 제한해왔다.

엔비디아는 이날 성명을 통해 “상무부 심사를 거쳐 승인된 상업 고객에게 H200을 공급하는 것은 미국 산업 경쟁력과 국가 이익에 부합하는 신중하고 균형 잡힌 선택”이라며 환영했다.

홍주형 기자

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지