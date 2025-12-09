온천·대게·바다… 경북 울진, 사계절 체류형 관광지로 급부상

'사계절 체류형 관광도시'로 진화하고 있는 울진

동해선·고속도로 완성된 접근성, 미식·온천은 보너스

겨울바다가 제철의 맛을 품는 계절, 경북 울진이 여행객의 시선을 사로잡으며 사계절 체류형 관광지로 급부상하고 있다.

한때 '먼 길을 각오해야 가는 곳'으로 여겨졌던 울진은 이제 철도와 고속도로 개통으로 접근성이 향상되며 겨울 힐링 여행지로 주목받고 있다.

◆동해선 철도+고속도로, 멀었던 울진의 재발견

올해 1월 1일, 동해선 울진역에 첫 열차가 들어섰다. 125년 국내 철도 역사에 비하면 뒤늦은 개통이지만, 울진의 의미는 남다르다.

동해선 철도.

동해선으로 인해 울진은 강릉·대구·부산과 직결되는 광역 철도망에 합류했고, 12월 말에는 KTX 도입도 예정돼 있다.

도로 여건도 대폭 개선됐다.

포항~영덕 고속도로 개통으로 울진 진입 시간이 단축됐고, 국도 88호선 선형 개량 등 동서·남북을 잇는 교통망이 촘촘히 연결되면서 울진은 이제 '멀고 불편한 지역'의 이미지를 벗고 있는 것이다.

접근성 향상에 따라 울진군은 철도와 고속도로를 축으로 농어촌버스 전면 무료화, 관광택시 요금 지원 등 교통 패키지를 구축해 누구나 쉽고 저렴하게 다녀올 수 있는 여행지로의 전환을 꾀하고 있다.

◆겨울 숲을 거닐고 온천에서 녹이는 힐링의 도시

울진의 겨울은 숲과 계곡이 그 자체로 한 폭의 그림이자 사진이다.

한국의 그랜드캐니언이라 불리는 불영계곡을 비롯해 깊은 향기를 품은 금강송 숲길, 자연의 순수를 담아낸 봇도랑길은 걷기만 해도 절로 힐링이 되는 곳이다.

"겨울 분위기는 울진이 최고"라는 SNS 후기들이 이어지는 이유다.

덕구온천 스파.

트레킹 후엔 울진의 온천이 기다린다.

자연 용출 온천인 덕구온천, 물이 좋기로 소문난 백암온천은 겨울 여행객들이 가장 많이 찾는 힐링 포인트다. 특히 눈 내리는 숲길을 지나 도착한 노천탕의 온기는 그 자체로 여행의 목적이 된다.

◆겨울 바다가 준 선물, 울진대게와 곰치국

울진 겨울 여행의 결정적 매력은 제철 미식이다.

울진대게. 울진군 제공

12월부터 3월까지는 울진대게와 곰치국이 가장 맛있는 시기다. 살이 꽉 찬 대게와 얼큰한 곰치국, 깊은 맛의 게국지는 울진을 단골 여행지로 만드는 힘이다.

후포항과 죽변항 일대의 수산물 직판장과 미식거리는 매년 이맘때면 신선한 해산물을 찾는 여행객으로 붐빈다.

◆울진군, 사계절 체류형 관광지로 진화

울진군은 철도·도로 개통을 계기로 사계절 체류형 관광지로의 전환을 본격 추진하고 있다.

관광택시는 1일 8시간 이용 시 요금의 60%를 울진군이 지원하고, 농어촌버스는 전 노선이 무료다.

울진 후포항 일원.

또 왕피천 케이블카는 이용료의 절반을 지역 화폐로 환급한다. 여기에 코레일과 협력한 계절별 관광상품, 온천·레포츠 연계 체험, 요트를 타고 즐기는 일출 여행 등 '철도+관광' 시너지를 높이는 정책들이 곳곳에서 펼쳐지고 있다.

이와 함께 철도 연계 체험 이벤트, 생태관광·힐링 프로그램 등 지역 특화 콘텐츠도 꾸준히 확대하고 있다.

죽변항 위판.

◆"멀었던 울진이, 가장 가까운 겨울 여행지가 되다"

철도는 울진을 누구나 쉽게 닿을 수 있는 곳으로 만들었고, 고속도로는 여행의 지평을 넓혔다.

자연과 온천, 미식과 체험이 더해지며 울진은 '여행의 완성형'으로 빠르게 변화하고 있다.

겨울 바다의 맛을 즐기고 따뜻한 온천으로 하루를 마무리하는 여행. 울진의 계절이 절정을 맞고 있는 것이다.