젤렌스키 "2025년 무기 지원 1.1조 부족, 2026년 22조 필요"

英 "러 동결 자산 논의에 긍정적 진전"…내주 EU 정상회의서 결정

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 유럽 자금으로 미국 무기를 사서 우크라이나에 제공하는 무기 공급 체계가 올해 목표를 달성하지 못했다고 8일(현지시간) 말했다.



로이터 통신과 영국 일간 가디언에 따르면 젤렌스키 대통령은 올해 '우크라이나 우선요구목록'(PURL)을 통해 계획했던 미국 무기 구입에서 8억달러(1조1천750억원)어치가 부족했다고 말했다.

지난 8일 런던에서 만난 유럽 3국·우크라 정상. UPI연합뉴스

PURL은 우크라이나가 우선 필요한 무기를 제시하면 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국들이 미국 정부에 돈을 보내 미국산 무기를 조달하는 방식이다. 미국 군수업체의 수출과 미군 무기 반출은 승인하지만, 미 정부 예산은 쓰지 않겠다는 도널드 트럼프 미국 대통령의 방침에 따라 지난 8월 생겼다.



젤렌스키 대통령은 내년 PURL 프로그램에 필요한 금액은 150억 달러(22조원)라고 덧붙였다.



젤렌스키 대통령은 8일 영국 런던에서 영국·프랑스·독일 정상과 만나 종전안과 전후 안전보장, 유럽 내 동결 자산 활용 방안 등을 논의한 데 이어 벨기에 브뤼셀로 건너가 마르크 뤼터 나토 사무총장과 우르줄라 폰데어라이엔 유럽연합(EU) 집행위원장도 만났다.



유럽은 역내에 동결된 러시아 자산을 활용해 우크라이나를 지원할지를 두고 격렬한 논쟁을 이어가고 있다. EU는 역내 동결된 러시아 중앙은행 자산의 대출, EU 공동의 채권 발행 등 2개안을 제시했지만 동결 자금 대부분이 예치된 벨기에가 법적 책임, 보복 우려 등으로 반대하고 있다.



영국 총리실은 8일 런던 정상 회담에서 "비활성화 러시아 국가 자산을 우크라이나 재건에 활용하는 논의에 긍정적 진전이 있었다"고 말했다. 러시아 자산 80억 파운드(15조7천억원)가 동결된 영국은 EU와 발걸음을 맞춘다는 방침이다.



EU 정상들은 오는 18∼19일 회의에서 내년에 역내 러시아 동결 자산 중 900억 유로(약 153조원)를 우크라이나에 대한 '배상금 대출' 지원에 쓰는 집행위 방안을 승인할지 결정한다고 가디언은 전했다.

