2025년 포항시 해병대 가족의 밤 개최

해병대 전우회, 봉사자 격려와 감사패 수여 행사 진행

12월13일 오후 6시 포항 만인당서

포항시해병대전우회는 오는 13일 오후 6시 포항 만인당에서 ‘2025년 포항시 해병대 가족의 밤’ 행사를 개최한다고 9일 밝혔다.

이번 행사는 ‘한번 해병은 영원한 해병’이라는 해병대 정신을 바탕으로, 한 해 동안 지역사회에서 활발히 봉사활동을 펼친 전우회원들의 노고를 격려하기 위해 마련됐다.

2025년 포항시 해병대 가족의 밤 포스터. 포항시해병대전우회 제공

행사에는 이강덕 포항시장을 비롯한 국회의원, 시·도 의원, 유관 기관장, 해병대 역대회장과 전우회원 등 약 1500여 명이 참석할 예정이다.

이 자리에서는 감사패 및 표창장 수여식과 함께 축하공연 등 다양한 부대행사가 진행된다.

포항시해병대전우회는 해병대1사단 지원을 비롯 해병대입영문화제, 수료식, 해병대문화축제, 포항불빛축제, 인명구조 활동 및 각종 행사 안전·질서 지원 등 지역사회와 연계한 다채로운 봉사활동을 꾸준히 이어오며 지역 사회 발전에 기여해 왔다는 평가를 받는다.

고한중(사진) 회장은 “해병대의 본향인 포항을 대표하는 원로 및 보훈단체 선배들께 깊은 존경과 감사를 표한다”며 “포항 해병대문화제를 비롯해 각종 지역 행사에서 안전과 교통봉사를 성공적으로 수행한 기동대 및 산하 단체 회원들에게도 진심으로 감사드린다”고 말했다.

또 “앞으로도 전우회의 역할을 더욱 면밀히 점검해 모군과 지역사회 발전에 실질적인 성과를 내도록 노력하겠다”고 덧붙였다.

한편, 포항지역에는 약 8만여 명의 해병대 출신이 거주하고 있으며, 포항시해병대전우회는 회원 확대 활동을 통해 조직 활성화 및 지역사회 내 역할 강화에 적극 나설 방침이다.