부천시정연구원 설립 허가… 2026년 상반기 출범 잰걸음

경기 부천시가 시정 전반의 정책 품질 향상과 행정 혁신에 나설 싱크탱크인 시정연구원을 내년에 열 계획이다.



시는 행정안전부로부터 최근 부천시정연구원 설립 허가를 받았다고 9일 밝혔다. 부천시정연구원은 시의 비전 제시, 중장기 전략 수립 및 조사 수행, 지역 현안 해결을 위한 실증적 정책 연구를 수행하는 전문기관이 될 전망이다. 앞서 조용익 부천시장은 평소 미래 100년을 대비하는 정책 비전 수립이 시급하고도 절실한 과제라고 언급한 바 있다.



부천의 시정연구원 마련은 ‘지방자치단체 출연 연구원의 설립 및 운영에 관한 법률’ 개정으로 가능해졌다. 기존 ‘인구 100만 이상 대도시’에 한정됐던 설립 요건이 ‘인구 50만 이상 대도시’로 완화됐다.



이번 허가를 받기까지 우여곡절도 겪었다. 앞서 시는 2023년 시정연구원 설립 조례안을 시의회에 제출했다. 하지만 그해 9월 열린 본회의에서 재석의원 과반의 찬성을 얻지 못했다. 당시 전체 26명이 표결에 나서 조 시장 소속인 더불어민주당에서 1명의 이탈표가 나오면서 찬반이 절반으로 갈렸고 결국 부결되는 상황을 맞았다.



시는 내년 상반기 개원을 목표로 준비에 박차를 가할 계획이다. 법인 등기 등 조속히 행정 절차를 마무리하고 초대 원장과 연구인력 공개 채용에 더해 시청 부지 내 연구원 청사도 마련할 예정이다.