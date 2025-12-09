전북도 ‘민원환경 혁신’ 성과 인정…행안부 ‘국민행복민원실’ 선정

전북도가 행정안전부가 주관한 2025년 ‘국민행복민원실’에 선정되며 도민 중심의 민원 환경 혁신 성과를 인정받았다.

전북도는 행안부 2025년 ‘국민행복민원실’ 기관 인증 대상에 최종 선정됐다고 9일 밝혔다. 이번 선정으로 전북도는 2028년 말까지 3년간 인증을 유지하게 된다.

전북도가 민원 접근성을 개선하기 위해 설치한 민원실 유도 동선, 장애인·임산부·노약자 등 사회적 약자를 위한 우선 배려 창구도 운영해 취약 계층 편의를 강화했다. 전북도 제공

‘국민행복민원실’ 인증제는 지방자치단체·교육청·특별행정기관을 대상으로 민원실 내·외부 환경, 민원 만족도 등 4개 분야 25개 항목을 평가해 우수 기관을 선정하는 제도다. 민원인이 편리하고 안전하게 이용할 수 있는 환경을 갖춘 기관에 부여된다.

전북도는 그동안 민원 서비스 품질 향상을 위해 시설 개선과 직원 친절·보안 교육 강화 등을 지속해 왔다. 특히 올해는 이용자 편의 증진을 위해 모바일신분증 정보 확인 단말기 도입과 정원형 행복쉼터 조성, 온라인 정보 접근성 확대 등 혁신 사업을 추진했다.

민원 업무 담당 공무원 보호를 위한 조례도 전부 개정해 실효성을 강화했다. 창구 강화유리 설치와 보안요원 배치 등 안전 대책을 마련했으며, 악성·반복 민원에 대응하기 위한 ‘전북형 민원응대 매뉴얼’ 200부를 제작해 도와 시군에 배포했다. 외부 민원 전화는 안내 후 자동 녹음되며, 장시간 반복·폭언 민원에 대해서는 종결 안내 후 통화를 종료할 수 있도록 응대 기준도 마련했다.

전북도 민원실 공무원 보호를 위해 배치된 보안요원이 만일의 사태에 대비해 대기하고 있다. 전북도 제공

전북도청 민원실 이용자 편의 증진을 위해 설치된 정원형 행복쉼터 모습. 전북도 제공

민원 접근성도 개선했다. 주차장과 민원실 내 유도 동선을 설치하고, 장애인·임산부·노약자 등 사회적 약자를 위한 우선 배려 창구를 운영하는 등 취약계층 편의를 강화했다. 내년에는 장애인 방문객이 비장애인과 동등하게 서비스를 이용할 수 있도록 장애인 친화형 무인정보단말기도 도입할 계획이다.

최창석 전북도 자치행정과장은 “편리하고 안전한 민원환경을 만들기 위한 노력이 결실을 봐 뜻깊다”며 “도민과 방문객 모두에게 감동을 주는 민원 서비스를 제공해 명실상부한 우수 기관으로 자리 잡을 것”이라고 말했다.