내년 바이오 산업, ‘비만치료제’가 이끈다…기업들은 AI·규제개선이 숙제

비만치료제 ‘위고비’. 노보노디스크 제공

내년 제약·바이오 산업은 비만치료제와 CDMO(의약품을 대신 만들어주는 사업), 그리고 새로운 바이오 기술을 중심으로 성장할 것으로 전망됐다. 다만 글로벌 경쟁이 더 세지고 있어, 국내 기업들은 AI 기술을 더 적극적으로 도입하고 규제를 개선해야 한다는 지적이 나왔다.

삼정KPMG가 10일 발표한 '2026년 국내 산업 전망' 보고서에서 제약·바이오 산업은 ‘긍정적’ 평가를 받았다. 가장 큰 이유는 비만치료제 시장이 전 세계적으로 빠르게 커지고 있기 때문이다.

현재 위고비, 마운자로 같은 GLP-1 계열 비만치료제가 세계적으로 큰 인기를 얻고 있으며, 국내 기업들도 같은 방식의 약을 개발하고 있다.

삼일PwC는 “GLP-1 비만치료제 매출은 2030년까지 계속 크게 늘 것”이라며, 특히 마운자로 계열 약물은 91조원 규모의 ‘초대형 히트 제품’이 될 것으로 전망했다. 내년에는 먹는 형태의 비만치료제도 등장하고, 국내 기업들의 임상 결과도 잇따라 발표될 예정이다.

CDMO 시장도 확대될 것으로 보인다. CDMO는 제약사가 직접 만들기 어려운 약을 대신 개발·생산하는 산업으로, 최근 세포·유전자치료제와 RNA 치료제 등 새로운 기술 기반의 의약품이 늘면서 함께 성장하는 구조다.

유한양행, 대웅제약, 종근당 등 국내 기업들도 이미 이 시장에 진출했다.

업계는 2026년을 전후로 항체약물접합체(ADC), 이중항체, RNA 치료제 등 새로운 바이오 기술 개발이 더욱 활발해질 것으로 보고 있다.

그러나 해결해야 할 과제도 있다. 가장 큰 문제는 AI 신약 개발 역량이다.

전 세계 AI 신약 개발 시장은 빠르게 성장하고 있지만, 국내 기업들은 비용, 인력 부족, 데이터 접근성 문제 등으로 속도를 따라잡기 어렵다는 분석이 나온다.

이와 함께 임상시험 절차 간소화, 비대면 임상 도입, 신속심사 확대 등 규제 개선도 시급한 과제로 꼽힌다.