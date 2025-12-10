11월 취업자 수 22만명 증가…30대 ‘쉬었음’ 31만명

11월 취업자수가 20만명대를 기록했지만, 30대의 ‘쉬었음’ 인구가 31만명을 넘어서며 역대 11월 중 가장 많은 수준을 기록했다.

국가데이터처가 10일 발표한 ‘11월 고용동향’에 따르면 지난달 15세 이상 취업자는 2904만6000명으로, 지난해 같은 달과 비교해 22만5000명 증가했다.

9일 서울 마포구 서부고용복지플러스센터에 취업지원 프로그램 안내문이 게시돼 있다. 뉴스1

취업자 수 증가 폭은 지난 6∼8월 10만명대에서 9월 30만명대로 크게 늘었다가 10월 들어 다시 10만명대로 내려왔다.

연령대별로는 청년층(15∼29세) 취업자가 17만7000명 감소했다. 청년층 고용률 역시 44.3%로 지난해보다 1.2%포인트 떨어져 19개월째 하락세다. 반면 60세 이상에서는 33만3000명이 증가했고, 30대 7만6000명, 50대 2000명을 각각 기록했다.

산업별로는 제조업과 건설업의 고용 부진이 이어졌다. 건설업 취업자는 작년 동월보다 13만1000명 줄었다. 19개월 연속 감소세다.

양질의 일자리로 꼽히는 제조업 취업자도 작년 같은 달보다 4만1000명 감소해 17개월 연속 줄고 있다. 다만 감소폭은 축소되고 있다.

농림어업 취업자도 13만2000명 감소했다.

숙박·음식점업 취업자도 민생회복 소비쿠폰 효과가 작아지며 2만2000명 줄어 4개월 만에 감소했다. 보건·사회복지서비스업(28만1000명), 사업시설관리·사업지원·임대서비스업(6만3000명), 예술 스포츠·여가 관련 서비스업(6만1000명) 등에서 증가 폭이 컸다.

15세 이상 고용률은 63.4%로 작년 동월보다 0.2%포인트 상승했다. 관련 통계 작성 이래 11월 기준 가장 높은 수준이다. 실업자는 작년 같은 달보다 5000명 증가한 66만1000명으로 집계됐다.

비경제활동인구 가운데 ‘쉬었음’ 인구는 254만3000명으로 지난해보다 12만4000명 늘었다. 특히 30대 쉬었음 인구는 31만4000명으로 역대 11월 가운데 가장 많은 수준을 기록했다.