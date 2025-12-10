세계일보
[포토] 박건일-김민설-함은정-윤선우 '첫 번째 남자'

입력 : 2025-12-10 11:47:42
수정 : 2025-12-10 11:47:42
한윤종 기자 hyj0709@segye.com
배우 박건일, 김민설, 함은정, 윤선우(사진 왼쪽부터)가 10일 서울 마포구 상암동 MBC 신사옥에서 열린 새 일일드라마 ‘첫 번째 남자’의 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

 

’첫 번째 남자’는 복수를 위해 다른 사람의 삶을 살게 된 여자와 욕망을 위해 다른 사람의 삶을 빼앗은 여자의 치명적 대결을 그린 드라마로 한 번 보면 빠져나올 수 없는 중독성과 도파민 폭발 전개를 예고하며 나날이 기대감을 증폭시키고 있다.

한윤종 기자

