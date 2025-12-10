‘결국 원래대로’…카카오톡 친구목록 15일부터 복귀

15일부터 카카오에 친구목록 탭이 기존 리스트형으로 복원된다. 지난 9월 업데이트된 후 이용자들의 불만을 속출하자 이를 일부 수용한 것으로 보인다.

지난 9월 정신아 카카오 대표가 용인시 카카오AI캠퍼스에서 열린 ‘이프카카오 25’에서 기조연설하고 있다. 카카오 제공

전자신문에 따르면 카카오는 15일 첫 번째 탭인 친구목록 탭의 업데이트를 시작하는 것을 목표로 개편 중이다. 이번 업데이트에서는 기존의 리스트형 친구목록을 복원하는 것이 핵심이다. 첫 번째 탭을 누르면 리스트형으로 구성된 ‘친구목록’을 보여준다. 피드형 게시물은 별도의 ‘소식’ 탭이나 메뉴를 터치하면 확인할 수 있다.

월간활성이용자가 5000만명에 이르는 만큼 업데이트에 수일이 걸려 이용자마다 시간차가 발생할 수 있다.

앞서 카카오는 지난 9월 말 카카오톡의 첫 번째 탭인 ‘친구탭’을 업데이트하면서 기존 리스트형 친구목록에서 격자형 피드로 프로필 업데이트를 볼 수 있는 방식으로 바꿨다.

이후 카카오톡 채팅탭에 챗GPT를 적용하고, ‘온 디바이스(On-Device)’ 기반 인공지능(AI) 서비스인 ‘카나나 인 카카오톡’을 구현하는 등 대대적인 업데이트를 이어갔다.

하지만 카카오톡 친구목록 탭의 격자형 피드가 프로필 변동 내역으로 인해 친목·연락 중심의 카카오톡이 사회관계망서비스(SNS)처럼 변하면서 피로도가 커졌다는 지적이 이어졌고 메신저 본질의 기능에 집중해야 한다는 사용자 요구가 잇따랐다.

카카오톡의 이번 업데이트는 이런 이용자들의 지적과 요구를 일부 수용한 것이다.