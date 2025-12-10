[현장] K-패션 불황? “지금이 성장 적기”…무신사, 용산에 1000평 메가스토어 오픈, 정몽규 HDC회장·조만호 의장 ‘깜짝 방문’

무신사, ‘국내 최대 규모’ 무신사 메가스토어 용산 오픈

전문관 ‘플레이어’부터 뷰티·여성 등 주요 카테고리 총집약

매장에 정몽규 HDC 회장·조만호 의장 ‘깜짝 등장’

“이곳은 ‘무진장 신발 많던’ 무신사의 정체성이 집약적으로 담긴 공간입니다.”

무신사 용산 메가스토어. 박윤희 기자

조만호 무신사 의장은 10일 오전 용산 무신사 메가스토어 오픈 행사장을 깜짝 방문한 정몽규 HDC 회장과 함께 매장을 둘러보며 이같이 말했다. 이날 오전 10시 10분쯤 매장을 찾은 조 의장은 정 회장에게 매장 내 팝업 운영 기획, 공간 기획 의도 등을 직접 등을 설명하며 약 30분간 동행했다.

특히 한쪽 벽면 빼곡히 채운 신발이 마련된 공간을 둘러보며 “‘무진장 신발 많던 곳’으로 시작했던 무신사의 정체성을 보여주는 상징적인 공간”이라며 브랜드 스토리를 설명하기도 했다. 정 회장은 매장 구성과 공간 콘셉트, 상품 구성에 대한 설명을 들은 후 10시 40분쯤 현장을 떠났다.

이날 찾은 용산 메가스토어는 패션과 뷰티, 생활용품 등 전 카테고리를 아우르는 ‘K-패션의 집약체’였다. 무신사 스토어-무신사 스탠다드를 합쳐 1000여평 규모로 조성됐는데, 이는 국내 무신사 매장은 물론 아이파크 몰 단일 매장 중에서도 가장 큰 규모다. 기존 3개 매장이 있던 자리를 무신사 단독 매장으로 조성했다.

무신사 용산 메가스토어 '무신사 걸즈'. 박윤희 기자

새롭에 오픈한 용산 메가스토어에서는 △무신사 영 △무신사 걸즈 △무신사 포 우먼 △무신사 워크&포멀 △무신사 백&캡클럽 등 콘셉트 스토어와 △무신사 뷰티 △무신사 플레이어 등 총 200여개 브랜드 제품을 한 곳에서 만날 수 있다.

매달 새로운 팝업도 선보인다. 오프라인 공간을 단순 판매처가 아닌, 트렌드를 선도하고 화제성 있는 상품을 가장 먼저 경험할 수 있는 콘텐츠 허브로 활용하겠다는 전략이 반영됐다.

또 무신사가 가진 온라인의 강점을 오프라인으로 가져온 O4O(Online for Offline) 기반의 쇼핑 경험을 제공하는 것도 무신사 메가스토어의 특징이다.

고객들은 각 상품 택에 부착된 QR코드를 통해 상품별 무신사 회원 혜택가, 매장 내 재고, 스타일 콘텐츠 ‘스냅’, 회원 후기 등을 즉시 확인할 수 있다. 실시간 상품 가격에 개인의 회원 등급별 혜택을 적용한 최대 혜택 가격을 보여주는 기능은 온라인 혜택을 오프라인에서도 동시에 누릴 수 있는 것도 차별화된 요소다.

무신사 관계자는 “용산은 1030세대, 직장인, 가족 단위 방문객, 외국인 관광객까지 다양한 고객층이 방문하는 핵심 상권”이라며 “이번에 오픈한 용산 메가스토어는 온라인에서 검증된 큐레이션 역량을 오프라인으로 확장해 다양한 쇼핑 경험을 제공하는 공간이 될 것”이라고 말했다.

무신사 용산 메가스토어 '무신사 영'. 박윤희 기자

무신사 용산 메가스토어에 진열된 '무신사 시티 레저 라이트 다운'. 박윤희 기자

무신사는 이번 메가스토어 오픈을 오프라인 확장의 거점으로 삼아 핵심 상권으로 넓혀간다는 계획이다.

지난 5일엔 여성 패션에 특화한 ‘무신사 걸즈 타임스퀘어 영등포점’을 오픈하면서 큐레이션 콘셉트를 처음으로 독립 매장으로 확장했다. 신발 큐레이션에 특화한 오프라인 스토어 ‘무신사 킥스 홍대’는 내년 1월 9일 오픈을 앞두고 있다. 또한, 내년 3월 중 ‘무신사 아울렛&유즈드’ 매장도 새롭게 선보인다.

내년 1월에는 명동, 잠실 등 국내외 젊은 유동인구가 많은 주요 상권에 순차적으로 무신사 스토어 오픈을 앞두고 있다. 특히 내년 3월에 초대형 패션 편집숍으로 약 2000평 규모의 ‘무신사 메가스토어 성수’ 오픈이 예정되어 있다.

패션 업계가 불황을 겪고 있는 상황에서도 오프라인 확장 전략을 세운 데 대해 무신사 관계자는 “K-뷰티, K-푸드가 세계적으로 성장했지만 패션은 아직은 정체기다. 오히려 지금이 확장의 적기라고 판단했다”며 향후 K-패션 성장 가능성을 확신했다.

무신사 용산 메가스토어 입구. 무신사 제공

그러면서 “아직까지 온라인 매출이 80% 이상을 차지할 정도로 압도적”이라며 “향후 K-패션의 성장 가능성을 믿고 지속적으로 확장해갈 것”이라고 말했다.

무신사 관계자는 “향후 핵심 상권을 중심으로 무신사 스토어를 빠르게 확대해 더 많은 브랜드가 오프라인에서 고객 접점을 늘릴 수 있도록 판로를 확대하며 패션 생태계를 활성화에 기여할 것”이라고 말했다.