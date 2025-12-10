세계적 메이크업 아티스트 팻 맥그라스, 씨앤씨인터내셔널 방문… 구체적 제품 개발 논의

씨앤씨인터내셔널 그린카운티 공장 방문, 공장 투어 및 협업 가능성 논의

세계적인 메이크업 아티스트이자 ‘라 보떼 루이 비통(La Beaute Louis Vuitton)’의 크리에이티브 디렉터인 데임 팻 맥그라스(Dame Pat McGrath)와 미팅을 가지는 모습 (씨앤씨인터내셔널 제공)

글로벌 종합 화장품 ODM 기업 씨앤씨인터내셔널(대표 배수아)은 지난 4일 세계적인 메이크업 아티스트이자 ‘라 보떼 루이 비통(La Beaute Louis Vuitton)’의 크리에이티브 디렉터인 데임 팻 맥그라스(Dame Pat McGrath)가 씨앤씨인터내셔널 그린카운티 공장을 방문해 주요 생산 공정을 살펴보고 혁신 제형 제안 등 비즈니스 미팅을 가졌다고 10일 밝혔다.

팻 맥그라스는 런웨이 메이크업을 하나의 예술 장르로 끌어올린 인물로, 자신이 이끄는 ‘팻 맥그라스 랩스(Pat McGrath Labs)’를 통해 실험적이면서 대담한 텍스처를 선보이며 글로벌 뷰티 업계의 판도를 바꾼 메이크업 아티스트다. 최근에는 루이 비통의 뷰티 라인 ‘라 보떼 루이 비통’의 크리에이티브 디렉터를 맡아 럭셔리 뷰티의 미학과 정체성을 재정의하고 있으며, 텍스처·컬러·패키지 전반에 걸쳐 ‘감정으로서의 아름다움’을 구현하는 비전을 제시하고 있다.

이날 팻 맥그라스는 씨앤씨인터내셔널 그린카운티 공장의 주요 생산 라인과 품질 관리 시스템 등을 상세히 살펴보고 혁신 제형 및 제품 개발에 대한 비즈니스 미팅을 진행했다. 해당 미팅에서 씨앤씨인터내셔널은 팻 맥그라스가 과거 '아르마니 뷰티' 등을 통해 글로벌 표준을 정립했다고 평가받는 ‘리퀴드 파운데이션’과 ‘립글로스’ 제형 등 익숙한 기존 제형이 아닌 독자적으로 개발한 차세대 혁신 제형들을 제안해 눈길을 끌었다. 팻 맥그라스는 씨앤씨인터내셔널이 제안한 신규 립 포뮬러와 스킨케어, 하이브리드, 베이스 등을 직접 시연한 뒤 기존의 뷰티 문법을 깰 수 있는 새로운 제품 개발 가능성을 확인하는 동시에 씨앤씨인터내셔널의 혁신 제형 기술력에 깊은 신뢰를 표하며 구체적인 제품 개발 논의를 이어가기로 했다.

특히, 이번 팻 맥그라스의 방한 및 미팅은 씨앤씨인터내셔널 이사회에 새롭게 합류한 존 제노비스(John Zenovis) 이사가 직접 주도한 첫 글로벌 프로젝트라는 점에서 관심이 집중되고 있다. 존 제노비스는 글로벌 뷰티 투자사 ‘원 럭셔리 그룹(One Luxury Group)’의 설립자로, 헤일리 비버의 로드(Rhode), 퍼렐 윌리엄스의 휴먼레이스(Humanrace), 팻 맥그라스의 팻 맥그라스 랩스(Pat McGrath Labs), 아리아나 그란데의 렘 뷰티(REM Beauty) 등 세계적인 셀럽·메가 브랜드들의 성장을 이끌어온 인물이다. 존 제노비스는 씨앤씨인터내셔널 이사진에 합류한 이후 해외 마케팅과 글로벌 브랜드 전략 전반에 대한 방향성을 제시하고, 주요 파트너십과 협업 프로젝트를 직접 리드하는 지휘자 역할을 맡고 있다. 이번 팻 맥그라스의 씨앤씨인터내셔널 방문은 그의 네트워크와 전략이 가시화된 첫 사례라는 평가다.

한편, 씨앤씨인터내셔널은 색조를 중심으로 축적해 온 제형 기술력을 스킨케어·하이브리드·썬케어 제품으로 확장하는 동시에, 청주 신공장 등 대규모 설비 투자를 통해 연간 14억 개 이상 생산이 가능한 글로벌 생산 거점을 구축해 나가고 있다. 여기에 존 제노비스 이사를 중심으로 세계적인 크리에이티브 디렉터 및 셀럽 브랜드들과의 네트워크를 강화함으로써 고객사의 브랜드 전략 단계부터 제품 개발, 글로벌 론칭까지 아우르는 ‘글로벌 토털 뷰티 솔루션 파트너’로 도약한다는 구상이다.

씨앤씨인터내셔널 배수아 대표는 “메이크업을 예술의 영역으로 끌어올린 팻 맥그라스의 이번 방문은 씨앤씨인터내셔널의 제형 경쟁력과 생산·품질 인프라가 글로벌 뷰티 시장의 최전선에서 인정받고 있다는 의미”라며, “앞으로 존 제노비스 이사와 함께 세계적인 크리에이티브 디렉터, 럭셔리·셀럽 브랜드들과의 협업을 한층 가속화하는 동시에 고객사의 글로벌 브랜딩과 시장 확장을 지원하며 K-뷰티 ODM의 위상을 한 단계 더 끌어올릴 것”이라고 전했다.