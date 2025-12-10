세계일보
hy, ‘슈퍼100 그릭요거트’ 정기구독 이벤트 진행

입력 : 2025-12-10 14:51:23
수정 : 2025-12-10 14:51:22
김수연 기자 sooya@segye.com
hy는 연말을 맞아 ‘슈퍼100 그릭요거트’ 정기구독 이벤트를 진행한다고 10일 밝혔다.

hy ‘슈퍼100 그릭요거트’. hy 제공

 

슈퍼100 그릭요거트는 꾸덕한 제형과 풍부한 맛이 특징인 떠먹는 요거트 제품이다. 신선한 원유에 유산균만을 첨가해 발효시킨 후 오랜 시간 유청을 제거하는 제조공법으로 제품의 질감을 크림치즈처럼 꾸덕하고 단단하게 살렸다. 산미는 줄어들고 우유 고유의 진한 풍미가 더욱 강조돼 과일, 그래놀라 등 다양한 토핑과 함께 즐기기에 적합하다. 100g 한 컵에 단백질 14g과 유산균 4200억 CFU를 함유하고 있다.

 

이번 정기구독 이벤트에 참여한 고객에게는 ‘슈퍼100 그릭요거트’ 1개월 정기구독 유지 시 샐러드를 증정하는 혜택이 제공된다. 고객 참여형 이벤트도 진행된다. 삼행시를 지어 제출한 100명에게는 제품 무료교환 쿠폰이 선물로 제공된다. 정기 배송 신청과 이벤트 상세 내용은 온라인몰 프레딧에서 확인할 수 있다.

 

hy 관계자는 “이번 이벤트는 건강한 라이프스타일을 추구하는 고객들에게 더 많은 혜택을 제공하고자 마련했다”며 “슈퍼100 그릭요거트와 함께 건강하게 한 해를 마무리하시길 바란다”고 말했다.

 

한편 슈퍼100은 1988년 출시 이후 꾸준히 사랑받아 온 hy의 대표 제품 브랜드이다. 과일 요거트, 플레인 요거트에 이어 그릭 요거트까지 선보이며 소비자 취향을 다양하게 반영하고 있다.

