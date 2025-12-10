고양 일산동구 아파트 8층서 불…진화 중

10일 오후 1시 50분께 경기 고양시 일산동구 백석동의 한 15층짜리 아파트 8층에서 불이 났다.

사진=연합뉴스

이 불로 현재까지 중상자로 분류되는 환자는 없는 것으로 전해졌다. 인근이 검은 연기로 뒤덮여 주민들의 119 신고가 잇따랐다.



출동한 소방 당국은 장비 22대와 인력 60여명을 동원해 화재 발생 약 23분 만에 큰 불길을 잡았다.



경찰과 소방 당국은 불을 완전히 끄는 대로 화재 원인과 피해 규모 등을 조사할 방침이다.

<연합>