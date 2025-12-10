에스파 윈터 측, 악플·루머에 법적 대응 "선처 없다"

그룹 에스파의 윈터가 최근 그룹 방탄소년단의 정국과 열애설에 휩싸인 이후 과도한 악플에 칼을 빼 들었다.

에스파 소속사 SM엔터테인먼트는 10일 "디시인사이드, 여성시대, 네이트판, 인스티즈, 더쿠, 인스타그램, X(구 트위터), 유튜브 등의 플랫폼에서 윈터를 대상으로 한 인격 및 명예를 훼손하는 행위, 아티스트를 공연히 비방할 목적의 악의적인 포스팅 및 성희롱 게시물을 다수 확인, 해당 게시물들을 검토 후 단계적으로 고소 절차를 확대해 나갈 예정"이라고 밝혔다.

이어 "당사는 '광야 119'로 접수된 팬 여러분의 소중한 제보와 자체 모니터링을 통해 소속 아티스트와 관련해 지속적으로 발생하고 있는 악성 게시물 및 댓글(성희롱, 명예훼손, 인신공격, 모욕, 사생활 침해, 딥페이크 등)의 심각성에 대해 엄중히 인지하고 있다"라고 밝혔다.

더불어 SM은 각종 플랫폼에 에스파 관련 악의적인 게시물을 작성한 자에 대해서도 형사 고소 및 민사 청구를 진행 중이다.

SM은 "개인 SNS, 온라인 커뮤니티, 익명 게시판 등에서 발생하는 악성 루머 생성, 허위 정보 반복 유포, 성희롱성 게시물 작성, 조롱 및 왜곡 콘텐츠 제작 배포 행위에 대해서도 증거를 대량 확보하고 선처 없이 강경 대응할 예정"이라고 덧붙였다.

최근 윈터와 정국의 열애설이 나온 이후 온라인에선 도가 지나친 악플들이 쏟아지고 있다. 양측은 해당 건에 대해 입장을 따로 내지 않았다.