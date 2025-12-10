[재미로 보는 오늘의 운세] 12월 11일 (목요일) 자금회전에 큰 문제 생길수도? ‘이 띠’는?

96년생; 뜻대로 일이 풀리니 기쁘겠다. 84년생: 확장보단 현상유지에 신경 써라. 72년생: 본분을 져버리는 실수가 없도록 하라. 60년생: 소나기는 먼저 피하고 보자. 48년생: 애매한 입장에 놓일 수도 있다. 36년생: 경직된 생각은 불안을 가중시킨다. 96년생; 뜻대로 일이 풀리니 기쁘겠다. 84년생: 확장보단 현상유지에 신경 써라. 72년생: 본분을 져버리는 실수가 없도록 하라. 60년생: 소나기는 먼저 피하고 보자. 48년생: 애매한 입장에 놓일 수도 있다. 36년생: 경직된 생각은 불안을 가중시킨다.

97년생: 상대방의 감정을 무시하지 말라. 85년생: 모든 근심 걱정이 사라지는구나. 73년생: 자신의 입장을 분명히 밝혀라. 61년생: 자기개발에 투자함이 현명하다. 49년생: 비는 오는데 우산이 없는 겪이다. 37년생: 같은 말이라도 어아가 다르다.

98년생: 너무 서둘러서는 불리하다. 86년생: 거추장스러운 일이 다소 생긴다. 74년생: 반찬값 벌다가 초가삼간 태우는 격이다. 62년생: 많은 조건을 내세우지 말자. 50년생: 귀인이 나타나 손을 잡아줄 운이다. 38년생: 별안간에 낙상수을 조심하자.

99년생: 마음을 비우면 뜻밖의 소득이 온다. 87년생: 근심이 작아도 감정의 기복이 크다. 75년생: 겸양의 미덕을 몸소 실천하자. 63년생: 정면 돌파보다는 우회하자. 51년생: 쉬운 일이 어려워지니 대처하기 어렵다. 39년생: 동병상련이란 말을 생각하자.

00년생 직장동료와 원만하게 하라. 88년생: 사람으로 인해 손해 보니 주의하라. 76년생: 도전과 개척의 정신이 요구된다. 64년생: 기차길에 돈 백원 주어려다 몸을 다친다. 52년생: 허니문은 끝났지만 로맨스는 계속된다. 40년생: 소탐대실의 운세이다. 28년생: 실수한 사람도 기회를 주자.

01년생 동남방에서 좋은 소식이 온다. 89년생: 합리적으로 처리해야 발전한다. 77년생: 재운이 왕성하고 사람들이 따른다. 65년생: 일에 사전준비를 철저히 하자. 53년생: 비슷한 모양새만 갖추지 말자. 41년생: 자기 것만 챙기지 말자. 29년생: 문서문제로 가족끼리 마찰이 생긴다.

02년생 경쟁관계는 되도록 피하자. 90년생: 순간의 기분으로 거래하지 마라. 78년생: 목소리를 낮추고 행동을 자제하자. 66년생: 부드러움이 동반된다면 일이 잘풀린자. 54년생: 금전의 고통이 온다. 42년생: 매매에 어렵운 상황을 겪는다. 30년생: 상상은 자유지만 현실을 벗어나라.

03년생 형제 가족관계로 마음놓기 힘들다. 91년생: 손실은 곧 보충되니 조급해하지 마라. 79년생: 무리하지 말라 소탐대실의 운이다. 67년생: 자신이 힘들때는 타인도 같다. 55년생: 괜한 자존심을 내세우면 점점 힘든다. 43년생: 주변의 여론을 확인한 뒤 판단하자. 31년생: 선행에는 반드시 하늘의 보답이 있다.

04년생 상대를 설득하려면 부드럽게 해라. 92년생: 최종 결정은 뒤로 미루는 것이 좋다. 80년생: 상호간에 도움되면 이상적 만남이다. 68년생: 오늘은 바른 말만 하기에도 시간 부족이다. 56년생: 일을 추진하는 것 보류하자. 44년생: 있을때 인정하고 잘하자. 32년생: 크게 움직일 때를 가다려라.

05년생 어설픈 시작은 삼가하자. 93년생: 휴식을 가지고 미래를 설계하라. 81년생: 도전과개척의 정신이 요구된다. 69년생: 손재수와 물품구입을 조심하자. 57년생: 일이 쉽게 풀리니 무리하지 말자. 45년생: 야무지게 계획해야 탈이 없다. 33년생: 듣기 좋은 말도 자주 하면 식상하다.

06년생 일을 대충 덮어두지 말자. 94년생: 활동을 통해 건강을 관리하라. 82년생: 무슨 일이든 약간의 잡음은 있다. 70년생: 일에 끝까지 방심은 금물이다. 58년생: 사업가는 자금회전에 문제가 생긴다. 46년생: 경거망동은 절대 삼가하자. 34년생: 무엇보다 자신감이 필요한 때.

95년생: 일을 할 수 있으니 너무 즐겁다. 83년생: 흔하지 않는 것은 성취하기 힘든 법. 71년생: 무슨일이던 당당하게 대응하자. 59년생: 장기적인 안목에서 투자하자. 47년생: 강하게 부딪히면 휘어지는 운이다 35년생: 의외의 인연이 도움을 준다.

백운철학원