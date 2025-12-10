컬러프린터로 5만원권 20장 위조…13장만 회수 [사건수첩]

경찰, 범행 사용 20장 중 13장 확보…구속된 4명 외 공범 1명 수사

컬러프린터로 5만원권 위조지폐를 만들어 경기지역 식당과 편의점 등에서 사용한 일당 중 한 명이 추가로 검찰에 넘겨졌다.

경기 이천경찰서는 통화위조, 위조통화취득 및 행사 등 혐의로 20대 A씨를 10일 검찰에 구속 송치했다고 밝혔다. 그는 위폐를 직접 제작해 앞서 붙잡힌 일당에게 전달한 것으로 조사됐다.

경찰이 확보한 5만원권 위조지폐. 연합뉴스

경찰에 따르면 A씨는 지난달 12일 오후 고속도로 휴게소에서 평소 알고 지내던 20대 B씨를 비롯해 3명(구속 송치)에게 5만원권 20장을 건넨 혐의를 받는다.

B씨 등은 이튿날 새벽 이천시와 주변 지역 식당과 편의점 12곳을 돌며 위폐를 내고 거스름돈을 챙겼다. 경찰은 사건 당일 피해 신고를 받고 수사에 나서 B씨 등을 모두 검거하고, 이달 1일 이들에게 위폐를 제공한 혐의로 A씨까지 붙잡았다.

A씨는 사회생활을 하며 알게 된 B씨와 돈을 벌기 위한 범행 수법 등을 공유하던 중 실행에 나선 것으로 조사됐다. 이 과정에서 A씨가 B씨로부터 대가를 받지는 않은 것으로 파악됐다.

경찰은 A씨와 함께 위폐를 제작한 것으로 추정되는 C씨에 대해서도 수사를 진행하고 있다.

애초 경찰 조사에서 B씨는 “소지품을 돌려받은 것일 뿐”이라며 위폐의 존재 자체를 인식하지 못했다고 혐의를 부인했다.

경찰은 휴대전화 포렌식을 거쳐 A씨가 사전에 B씨와 공모해 위폐를 전달한 정황을 포착했고, A씨가 컬러프린터를 이용해 위폐를 출력해 제작한 사실을 자백받았다.

경찰은 범행에 쓰인 20장의 위폐 중 13장을 확보했다. 나머지 7장은 시중에 유통 중인 것으로 추정된다.