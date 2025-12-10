세계일보
신생아 불법 입양하고 사흘 뒤 다른 사람에게 넘긴 40대

입력 : 2025-12-10 16:25:01
수정 : 2025-12-10 17:38:10
청주=윤교근 기자 segeyun@segye.com
법원, 징역 6개월 실형 선고

불법으로 입양한 아기를 또다시 다른 사람에게 넘긴 40대가 실형을 선고받았다.

 

청주지법 형사1단독 남동희 부장판사는 아동복지법상 유기·방임 혐의로 재판에 넘겨진 A씨에게 징역 6개월을 선고했다고 10일 밝혔다. 또 40시간의 아동 학대 치료프로그램 이수와 1년간 아동 관련 기관 취업제한을 명령했다.

 

사진=게티이미지뱅크 제공

그는 2021년 2월14일 온라인으로 알게 된 미혼모로부터 당일 출산한 아기를 불법으로 입양한 뒤 사흘 만에 다른 사람에게 넘긴 혐의로 재판에 넘겨졌다. 아기는 태어난 지 나흘 만에 두 번이나 불법입양 된 셈이다.

 

A씨는 남편이 입양을 반대한다는 이유로 온라인에 입양 관련 글을 올렸다. 이를 본 여성과 연락해 아기를 불법으로 입양 보낸 것으로 조사됐다.

 

남 부장판사는 “피고인의 범행이 피해 아동에게 미치는 영향 등을 고려하면 죄질이 매우 좋지 않다”며 “잘못을 인정하면서 반성하고 있는 점과 선행 판결로 징역 4년을 학정 받은 아동 유기죄와 후단 경합 관계가 있는 점 등을 고려해 형을 정했다”고 설명했다.

윤교근 기자

