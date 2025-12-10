경산시, 전년 대비 44% 증가한 국비 1480억 원 확보

경북 경산시는 지난 2일 국회에서 의결된 2026년도 정부 예산안에 지역 현안 해결을 위한 국비 1480억 원이 반영됐다고 10일 밝혔다.
일반 국비를 제외하고 경산시가 특정 사업 추진을 위해 확보한 국비는 전년도 1027억 원 대비 453억 원 증가(44%)한 규모로, 올 한 해 국비 확보를 위해 일찍부터 조지연 지역 국회의원실과 긴밀히 소통·협력해 온 결과로 평가된다.
지난 4월부터 조현일 시장을 중심으로 국·과장 등이 환경부, 중기부 등 관계 부처와 기획재정부, 국회를 지속적으로 방문하여 사업 필요성 및 당위성을 적극 설명해 왔다.
주요 신규 사업으로 △경산중앙초등학교 학교 복합 시설 건립 용역비 1억 원 △이산화탄소 포집 설비 설치 48.8억 원 △ 기업 밀착형 산학 융합 촉진 지원 2.5억 원 △글로컬대학 등 지역 대학 지원 392억 원 △경산 상림재활산업특화단지 진입도로 건설 6.5억 원 △소상공인시장진흥공단 경산센터 설치 4.3억 원 등이 반영됐다.
계속사업으로 △경산지식산업지구 진입도로 건설 34억 원 △국도대체우회도로 남산-하양 건설공사 50억원 △하양1지구 하수관로 정비사업 100억 원 △문천지1지구 하수관로 정비사업 97억 원 △경산지식산업센터 건립 61억 원 △미래 차 전자 제어 부품 산업 고도화 기반 구축 18억 원 △ 위생매립장(2단계) 증설 25억 원 △소공인 복합 지원 센터 구축 15억 원 등이 포함됐다.
시는 이번 예산 반영을 통해 글로컬 대학 사업 본격 추진, 시민 안전과 지역 산업 경쟁력 강화, 교통인프라 확충 등 지역 현안 해결을 위한 핵심 사업들을 안정적으로 추진할 수 있게됐다.
아울러 미래 성장동력 확보와 시민 생활환경 개선을 동시에 도모하는 균형 있는 지역발전의 발판을 마련했다는 데 의미가 크다.
조현일 경산시장은 “지자체 간 국비 확보 경쟁이 그 어느 때보다 치열한 상황에서, 선제적 대응으로 시민 삶 향상과 지역발전에 필요한 예산을 확보했다”며 “내년에도 지역에 꼭 필요한 신규사업을 발굴해 부처 및 경북도, 국회와 긴밀한 협력을 통해 국비 확보 규모를 한 단계 더 끌어올리겠다"고 말했다.