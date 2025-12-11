[이코노 브리핑] 증선위, 하나·신한투자 발행어음 인가 의결 외

증선위, 하나·신한투자 발행어음 인가 의결

금융위원회 산하 증권선물위원회는 정례회의에서 신한투자증권과 하나증권의 자기자본 4조원 이상 종투사·단기금융업 인가를 의결했다고 10일 밝혔다. 이로써 금융위 정례회의를 통해 이달 안에 최종 인가가 이뤄질 경우 국내 발행어음 사업자는 총 7곳이 된다. 현재는 미래에셋증권, 한국투자증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권이 발행어음 사업을 하고 있다. 함께 발행어음 인가 신청을 했던 삼성증권과 메리츠증권의 경우 아직 결과가 나오지 않았다. 올해 마지막으로 열린 증선위였기에 두 증권사의 인가 여부는 내년 초에 나올 것으로 보인다.

교보생명, 자립준비청년 지원 공로로 수상

교보생명은 한국자활복지개발원 주최로 열린 ‘제2회 자활교육 네트워크의 날’에서 보건복지부 장관상을 받았다고 10일 밝혔다. 복지부 산하 자활복지개발원은 기초생활수급자와 차상위계층의 자활에 기여한 개인·단체를 포상해 왔다. 교보생명은 2021년부터 자립준비청년 자립 프로그램을 꾸준히 운영한 점을 높게 평가받았다. 해당 프로그램은 금융 자립기술 교육, 신용·부채 관리, 정서·심리 멘토링 등을 포함하며 17세 이상 청소년이 금융교육을 이수하면 1인당 100만원의 자립활동비를 지원한다.

삼성생명, 보험사 퇴직연금 우수사업자에

삼성생명이 ‘2025년 퇴직연금사업자 평가’에서 보험업권 우수사업자로 선정돼 고용노동부 장관상을 수상했다고 10일 밝혔다. 퇴직연금사업자 평가는 각 사업자의 운용역량과 서비스 품질을 객관적으로 평가해 퇴직연금 제도의 신뢰성을 높이기 위해 2018년부터 운영 중인 법정 평가제도다. 퇴직연금사업자 41개사가 참여해 상품 역량, 수익률, 서비스 역량 등에 대해 평가를 진행했다.