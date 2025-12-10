‘현대차 판매왕’ 최진성 영업이사… 역대 첫 누적 판매 8000대 달성

현대자동차 최초로 누적 판매 8000대를 달성한 영업이사가 나왔다.



현대차는 최진성(사진) 서대문중앙지점 영업이사가 최초로 누적 판매 8000대를 달성했다고 10일 밝혔다. 최 이사는 1996년 입사 이래 30년간 연평균 267대를 판매했고, 2018년 누적 판매 5000대를 달성해 ‘판매거장’ 칭호를 받았다. 2023년 6월에는 역대 두 번째로 누적 판매 7000대를 기록했다. 그는 연간 판매 대수에 따라 전국 1∼10위 직원을 뽑는 ‘전국판매왕’에도 17회 연속 올랐다.



최 이사는 “판매를 하루도 거를 수 없는 끼니라고 생각했기에 달성할 수 있던 기록”이라며 “매일매일 밥 먹듯이 판매를 해야 한다고 생각한다”고 말했다. 포상금 2000만원은 출신 고등학교에 기부할 예정이다. 그가 출신 고교에 기부한 금액은 20년간 누적 1억4000만원에 달한다.