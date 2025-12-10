‘개인정보 유출’ 쿠팡 박대준 대표 사임

“책임 통감”… 金총리, 엄정 조치 지시

쿠팡 박대준(사진) 대표이사가 고객 3370만명의 개인정보 유출 사태에 책임을 지고 전격 사임했다. 쿠팡은 모회사인 미국 쿠팡 Inc의 해롤드 로저스 최고관리책임자 겸 법무총괄을 쿠팡의 임시 대표로 선임했다.

10일 쿠팡에 따르면, 박 대표는 “최근 개인정보 사태에 대해 국민께 실망 드린 점에 대해 매우 송구스럽게 생각한다”며 “이번 사태의 발생과 수습과정에서의 책임을 통감하고 모든 직위에서 물러나기로 했다”고 밝혔다. 박 대표는 앞서 국회 현안질의 등에 나와 “정보 유출 사태의 책임이 나에게 있다”며 창업주인 김범석 쿠팡 Inc 이사회 의장을 엄호했으나 사실상 경질된 것으로 보인다.

김민석 국무총리. 연합뉴스

쿠팡 측은 “로저스 신임 임시 대표는 개인정보 유출 사태에 따른 고객 불안을 해소하고, 대내외적인 위기를 수습하는 한편 조직 안정화에 주력할 방침”이라고 밝혔다. 쿠팡은 개인정보 유출 사태 발생 이후 주로 한국법인을 통해 대응해왔으나 이번 대표 교체로 미국 법인이 사태 수습에 적극 나서게 될 것으로 보인다.

로저스 임시 대표는 17일 국회 과학기술정보방송통신위원회가 여는 쿠팡 청문회에도 출석할 예정이다. 쿠팡은 “고객 불안 해소와 위기 수습에 적극적으로 나선다고 밝힌 만큼 신임 대표가 출석할 예정”이라고 밝혔다. 김 의장은 청문회에 출석하지 않을 것으로 보인다.

김민석 국무총리는 이날 정부서울청사에서 열린 국가정책조정회의 모두발언에서 쿠팡 사태와 관련 “사고 경위에 대한 신속하고 정확한 조사와 함께 법 위반 사항에 대해서는 엄정하게 조치하겠다. 제도 개선도 철저하게 준비하겠다”고 밝혔다.