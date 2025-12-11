이재명표 ‘해상풍력’ 인프라 확 늘린다

정부, 2035년까지 25GW 목표

발전단가 ㎾h당 150원 이하로

항만·설치선박·금융 확충나서

정부가 ‘2023년 재생에너지 100기가와트(GW)’ 생산에 도달하기 위한 풍력발전 계획의 중장기 플랜을 제시했다.



기후에너지환경부는 10일 서울 영등포구 이룸센터에서 김성환 장관 주재로 ‘제2차 범정부 해상풍력 보급 가속 태스크포스(TF) 회의’를 열고, 현재 0.35GW 수준인 해상풍력 발전을 2030년까지 10.5GW, 2035년까지 25GW 이상 보급하기로 했다.

김성환 기후에너지환경부장관이 10일 서울 영등포구 이룸센터에서 제2차 범정부 해상풍력 보급 가속 TF 회의를 주재하고 있다. 기후에너지환경부 제공

발전단가는 2030년까지 1kWh(킬로와트시)당 250원 이하, 2035년까지 150원 이하로 낮추기로 했다.



정부는 전 세계 해상풍력 시장이 2024년 83GW에서 2034년 441GW로 확대될 전망이나 국내는 해상풍력 지원 기반시설 부족, 금융 조달 애로, 복잡한 인허가, 주민 수용성 문제 등으로 해상풍력 상업운전이 저조하다고 진단했다.



이에 정부는 해상풍력 건설의 핵심 인프라인 항만·설치선박·금융 확충에 힘을 싣기로 했다.



현재 해상풍력을 지원할 수 있는 항만은 목포신항 1곳뿐이다. 정부는 기존 항만 기능을 조정하고 신규 지원부두 개발을 병행해 2030년까지 연간 4GW를 처리할 수 있는 항만체계를 구축할 방침이다. 설치선박도 민간·공공 투자를 유도해 2030년까지 15MW(메가와트)급 4척 이상을 확보한다는 방침이다.