김종화 금통위원 “환율상승 3분의 2는 수급요인…서학개미 탓하는 건 아냐”

김종화 한국은행 금융통화위원회 위원은 10일 기관 및 자산운용사, 서학개미(해외 주식에 투자하는 개인) 등 개인의 해외 투자가 최근 환율 상승의 주된 요인이라고 분석했다. 다만 “경제 주체들이 한 모든 행동은 자기 책임 하에 한 합리적인 행동이라고 생각한다”며 “외환 당국은 특정 주체를 탓하는 것이 아니라 나타난 결과에 대한 (대책을) 고민하는 것”이라고 덧붙였다.

김종화 한국은행 금융통화위원회 위원이 10일 오전 서울 중구 한은에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다. 한국은행 제공

김 위원은 이날 한은 별관 2층 강당에서 열린 기자간담회에서 장기적으로 환율을 끌어올릴 수 있는 요인으로 상대국과의 물가·성장률 차이, 금리 차 등을 꼽으면서도 최근 고환율 현상은 국민연금과 자산운용사, 개인의 해외투자가 주된 원인이라며 “전체의 3분의 2 내외, 60∼70% 정도가 수급 요인”이라고 말했다.

그는 “(물가·성장률 등) 중장기적인 요인에도 대응할 수 있으면 대응할 것”이라면서 최근 한은이 국민연금의 해외투자 비중과 관련해 정부와 소통하는 것은 “단기적인 대책 차원”이라고 설명했다.

김 위원은 고환율에 따른 장단점이 모두 있다고 언급했다. 그는 “환율이 올라가면 수출 기업의 수익성 등이 좋아질 수 있지만 수입 의존도가 높은 석유화학이나 식품 등의 기업들은 힘들어진다”고 설명했다. 이어 “수입물가 상승은 물가 상승으로 이어지며 개인의 소비 감소로 이어지고, 기업들은 원자재 가격 상승으로 인해 투자가 부진해질 수도 있다”고 말했다.

최근 시중에 풀린 돈이 너무 많아 환율이 올랐다는 시각에 대해서는 “완화적 통화정책으로 소비가 늘고, 기업도 투자를 하면서 통화량이 자연스럽게 확대된 것이 환율에도 어느 정도 영향을 미쳤을 수 있다”면서도 “근원물가가 2% 수준으로 안정된 상황에서 (통화량 확대가) 환율 상승을 반드시 초래했다고 보기 어렵다”고 했다. 아울러 최근 통화량 증가 수준은 과거 금리 인하기의 평균 수준이라고도 덧붙였다.

김 위원은 한은 출신으로 국제국장과 부총재보, 금융결제원장을 역임했으며 상공회의소의 추천으로 지난해 4월 금통위원에 임명됐다. 임명 직후인 지난해 5월부터 지난달까지 총 13번의 통화정책방향 회의에 참여해 지난해 10월과 11월, 올해 2월과 5월 등 총 4차례 금리 인하 의견을 냈다. 소수의견을 낸 적은 없다.