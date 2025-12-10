경주시 ‘국민행복민원실’ 3연속 인증… “시민 중심 행정 결실”

주낙영 시장 “편리하고 안전한 민원실 이용에 최선”



경북 경주시는 행정안전부가 주관한 '2025년 국민행복민원실' 인증 심사에서 3회 연속 재인증을 받으며 전국 최고 수준의 민원행정 역량을 다시 한번 입증했다고 10일 밝혔다.

주낙영(왼쪽) 경주시장이 2025년 국민행복민원실 인증 현판을 확인하며 기념촬영을 하고 있다. 경주시 제공

국민행복민원실 인증은 전국 광역·기초자치단체, 시·도교육청, 특별지방행정기관 등을 대상으로 민원실 공간과 서비스 품질을 종합 평가해 우수기관을 선정하는 제도다.

인증 기간은 3년이며, 경주시는 2019년 최초 인증을 받은 이후 2022년, 2025년까지 연속으로 선정돼 2028년까지 인증 효력을 유지한다.

경주시는 도란도란 쉼터 설치, 사회적 약자 우선 배려 창구 운영, 분야별 공간 재배치 등 쾌적하고 시민 친화적인 민원 환경 조성을 지속해 왔다.

주낙영 경주시장이 행정안전부 주관 '2025년 국민행복민원실' 3회 연속 재인증 선정을 축하하며 직원들과 기념촬영을 하고 있다.

또한 민원 취약계층을 위한 편의시설 확충, 직원 친절 응대 역량 강화 등을 통해 수요자 중심의 민원 서비스 수준을 꾸준히 높여 왔다.

주낙영 경주시장은 "이번 재인증은 시민 중심 행정을 실천해 온 노력의 결실로 앞으로도 누구나 편리하고 안전하게 민원실을 이용할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.