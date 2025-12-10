경주시 ‘포스트 에이펙’ 가속도… 연말 현안·내년 과제 집중 점검

시, 올해 마지막 읍면동장회의 열고 우수사례 공유

희망나눔 캠페인·겨울철 복지대책 등 현안 점검

주낙영 시장, "현장서 시민이 체감하는 성과 만들어 달라" 당부

경북 경주시는 10일 시청 대회의실에서 2025년 마지막 읍면동장회의를 열고 연말 현안과 내년도 준비 과제를 점검했다고 밝혔다.

이날 회의는 올해의 행정 성과를 공유하고, 겨울철 복지안전망·환경정비·주민소통 강화 등 읍면동 단위에서 추진 중인 주요 사업을 다시 한번 점검하기 위해 마련했다.

경주시가 올해 마지막 읍면동장회의를 열고 있다. 경주시 제공

주낙영 시장은 "APEC 성공 개최 이후 경주가 새로운 변화의 흐름을 만들어가고 있다"며 "연말까지 단 한 건의 공백도 없도록 현장 중심의 행정을 이어가 달라"고 당부했다.

회의에서는 △시립예술단 연말 공연 홍보 △'2026 희망나눔 캠페인' 성금 모금 독려 △독감·코로나19 동시 유행 대비 예방접종률 제고 등 시가 당면한 공통 추진 과제를 공유했다.

특히 복지정책과는 최근 취약계층 수요 증가와 겨울철 안전사고 위험을 이유로 각 읍면동에서 위기가구 발굴과 돌봄 체계를 더욱 강화해야 한다고 강조했다.

주낙영 경주시장이 올해 마지막 읍면동장회의를 주재하고 있다.

이어 읍면동장들은 올해 추진한 우수사례를 발표했다.

안강읍은 민·관 복지자원을 연계한 복지안전망 구축 사례를 소개했고, 외동읍은 도로변 잡목 제거로 15.5km 구간의 시야 확보 및 사고 예방 효과를 보고했다.

양남면은 200여 명의 주민·단체가 참여한 김장 3500포기 나눔 활동을, 천북면은 APEC 정상회의를 계기로 조성한 소국화·코스모스 꽃길 사업을 공유했다.

또 성건동은 연간 소식지 '성건동행복발전소' 제작과 자원봉사 기반의 복지사업을, 선도동은 주민 36명이 참여하는 '토닥토닥 1:1 가족맺기' 사업으로 지역사회 돌봄의 새로운 모델을 제시했다. 보덕동은 올해 개설한 공식 인스타그램 계정을 통해 젊은 층과의 소통을 강화한 사례를 발표해 눈길을 끌었다.

주낙영 경주시장은 "일선 읍면동의 노력 덕분에 만들어진 도시 곳곳의 변화가 시민들의 일상에서 체감되고 있다"며 "내년에도 맡은 분야에서 '현장행정의 표준'을 만드는 데 앞장서 달라"고 당부했다.