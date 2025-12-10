김동연 “사람 중심 대전환”…‘경기국제포럼’ 킨텍스서 개막

‘2025 경기국제포럼’ 기회·기후·돌봄·노동 11일까지 이어져

“기술혁신뿐 아니라 기회혁신도 필요…혁신의 열쇠는 인간”

인간 중심의 대전환을 모색하는 ‘2025 경기국제포럼’이 10일 고양 킨텍스에서 개막했다. 이번 회의에선 ‘기술이 아닌 삶을 위한 사회 설계’를 주제로 세계적 석학들이 참여해 이틀간 논의를 이어간다.

10일 오전 고양시 킨텍스 제2전시장에서 열린 2025 경기국제포럼에서 김동연 경기도지사가 개회사를 하고 있다. 경기도 제공

경기도에 따르면 이번 포럼은 인공지능(AI), 기후, 돌봄, 노동 분야의 대전환이 불러올 구조적 변화와 사회적 영향을 점검하고 앞으로 국제사회가 나아가야 할 길을 깊이 있게 탐구하는 자리다.

이번 포럼은 △기회: ‘AI 기술의 발전과 사회 불평등’ △기후: ‘농업과 산업이 상생하는 기후경제모델, 농촌 RE100’ △돌봄: ‘AI 시대 돌봄·복지의 전환, 기술을 넘어 사람으로’ △노동: ‘3X(AX, DX, GX) 시대의 플랫폼 경제와 일자리’ 등 4개 세션으로 나눠 진행된다.

김동연 지사는 이날 개회사에서 “전에 없이 빠른 기술 발전으로 우리는 지금 기회의 부족과 불평등, 기회로의 접근 실패가 동시에 나타나는 기울어진 기회의 시대를 살고 있다”며 “인류의 삶을 바꿀 거대한 전환 앞에 우리의 과제는 분명하다. 기술혁신뿐 아니라 기회의 혁신이 필요하고 그 혁신의 열쇠는 바로 사람 중심 대전환”이라고 말했다.

10일 오전 킨텍스 제2전시장에서 열린 2025 경기국제포럼에서 김동연 지사와 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 경기도 제공

기조연설은 현대 인공지능의 아버지로 불리는 위르겐 슈미트후버 사우디 KAUST 교수와 AI 시대 경제·노동정책 담론을 주도하는 다니엘 서스킨드 킹스칼리지런던 연구교수가 맡았다.

슈미트후버 교수는 모두를 위한 AI의 활용을 강조하면 “기술 발전이 취약계층을 포용하는 방향으로 이뤄져야 한다”고 말했고, 서스킨드 교수는 기존 경제성장 담론의 이익과 비용을 재조명하면서 “노동이 사라지는 AI 시대에는 사회 통합, 연대를 가능하게 하는 새로운 경제구조를 만들어야 한다”고 강조했다.

김 지사가 좌장을 맡은 대담에선 기조연설자들과 크리스틴 젠웨이창 세계은행 디지털 기반 글로벌 디렉터가 패널로 참여했다.

참여자들은 AI 격차 등 불평등 극복을 위한 국제사회의 연대 방안과 인간중심 AI 기술의 발전 방향, 일자리가 줄어드는 AI 시대에 맞는 새로운 경제구조에 관해 의견을 공유했다.