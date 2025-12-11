최장수 교양지 월간 ‘샘터’ 무기한 휴간

활자 매체 퇴조·재정난 겪어

“흐름 못이겨”… 단행본은 발간

피천득과 최인호, 법정 스님 등 당대 유명 문인들의 글과 수많은 독자의 사연을 전해온 국내 최장수 교양지인 월간 ‘샘터’가 활자 매체의 퇴조와 재정난 속에 무기한 휴간한다.



출판사 샘터사는 오는 24일 발간될 2026년 1월호(통권 671호)를 마지막으로 월간 ‘샘터’를 무기한 휴간한다고 10일 밝혔다.



샘터사는 “스마트폰이 종이책을 대체하고 영상 콘텐츠의 수요가 활자 미디어를 월등히 뛰어넘는 시대적 흐름을 이기지 못한 데 따른 결정”이라고 설명했다.



‘평범한 사람들의 행복을 위한 잡지’를 표방하며 1970년 4월 창간된 샘터는 56년 가까이 지면을 통해 1만1000여건의 독자 사연을 전달했다.



수필가 피천득과 소설가 최인호, 아동문학가 정채봉, 법정 스님과 이해인 수녀 등의 글도 샘터를 통해 독자들과 만났다. 최인호는 자전적 소설 ‘가족’을 1975년부터 무려 34년간 샘터에 연재했고, 법정 스님은 수행 중 사색을 기록한 ‘산방한담’을 1980년부터 16년간 연재했다. 노벨문학상을 받은 소설가 한강도 대학 졸업 후 샘터 편집부 기자로 2년간 일한 적 있다.



1970∼1990년대 초 샘터는 월 판매 부수가 50만부에 달할 정도로 인기를 누렸지만, 1990년대 이후 활자 매체의 퇴조가 계속되면서 2019년 한 차례 휴간을 발표하기도 했다.



김성구 샘터 발행인은 “잡지는 휴간에 들어가지만 단행본 발간은 계속 이어간다”며 “샘터의 정신을 계속 지켜나갈 방법을 다각도로 모색할 예정”이라고 말했다.