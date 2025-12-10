박승원 광명시장 “미온적 태도에 유감”…신안산선 시공사에 강경 대응 예고

“주변 주민 8개월째 생활 불편…포스코이앤씨 책임 회피 안 돼”

경기 광명시가 ‘신안산선 붕괴’ 사고와 관련해 늑장 복구를 이유로 시공사에 강경 대응을 예고했다.

박승원 시장은 10일 오후 신안산선 사고 현장을 방문해 “시공사인 포스코이앤씨가 복구작업에 미온적 태도를 보이는 데 대해 깊은 유감을 표한다”고 말했다.

10일 신안산선 사고 현장을 방문한 박승원 광명시장. 광명시 제공

이어 “즉각적이고 책임 있는 조치가 없다면 피해보상 소송을 포함한 모든 법적·행정적 조치를 검토하겠다”고 강조했다.

광명시에 따르면 신안산선 붕괴 사고 이후 8개월이 지났지만 주변 주민들은 여전히 불편을 겪고 있다. 사고 당시 추가 붕괴 우려로 구석말 일대 주민과 상인은 터전을 비우고 대피했는데 아직도 양지마을로 연결되는 통로 박스(도로 하부의 직사각형 통로)가 폐쇄된 상태다.

아울러 지반 침하로 인해 인근 수로 암거(땅속의 관 모양 배수로)의 내구성에 영향을 미쳐 향후 추가 파손이 우려되는 상황이다.

박 시장은 시의 재시공·설치 요구를 시공사가 받아들이지 않았다고 했다. 이어 “포스코이앤씨는 시민 피해를 더는 외면하지 말고, 즉각적이고 적극적 대응에 나서야 한다”고 말했다.

이에 대해 포스코이앤씨 측은 “주민에게 긴급 자금을 지급했고 최종 보상금은 복구 완료 시 주도록 협의를 진행하고 있다”며 “통로 박스 및 수로와 관련해선 토목 안전진단 결과를 토대로 보수·보강안을 마련해 현재 시 자문위원단과 협의 중”이라고 해명했다.

한편 박 시장은 이날 신안산선 현장 점검에 이어 포스코이앤씨가 시공 중인 광명~서울 고속도로 공사 현장도 찾았다. 이곳에선 최근 노동자 감전사고 등이 일어나면서 안전·환경관리 부실 논란이 불거진 바 있다.