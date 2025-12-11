캄보디아 단속 피해 태국서 범죄 저지른 韓 조직원 15명 체포

태국서 한국인 상대 약 231억원 규모 사기

일부 조직원은 인터폴 적색수배 대상자

말레이 ‘리조트 프로젝트’ 투자로 피해자 유인

경찰 급습한 건물엔 범죄 위한 장비들

캄보디아 경찰의 단속을 피해 태국으로 거점을 옮겨 사기 행각을 벌인 한국인 범죄단체 조직원들이 현지 경찰에 체포됐다. 한국인 상대 전화사기로 이들이 편취한 범죄수익은 200억원에 달했다.

9일(현지시간) 태국 매체 더네이션에 따르면 태국 기술범죄수사부 경찰은 파타야와 방콕에서 한국인 남성 15명과 중국인 남성 2명을 급습해 체포했다. 이들은 한국인들을 상대로 약 5억바트(약 231억원)의 피해를 준 전화사기 조직을 운영한 혐의를 받는다.

태국 중앙수사국은 이번 급습 작전명이 ‘태국–한국 브레이킹 체인즈(태국-한국 범죄사슬 절단)’이라고 밝히면서, 이번 작전은 주태국 한국대사관 측에서 태국 당국에 제보하면서 시작됐다고 설명했다. 대사관 측은 이 조직이 지난해 10월17일부터 올해 5월28일까지 한국인들을 상대로 투자하도록 유도하는 사기 행각을 벌였다고 제보한 것으로 전해졌다.

제보에 따라 현지 경찰은 파타야의 한 주택을 급습해 한국인 남성 4명을 먼저 체포했다. 이들은 캄보디아에서 활동하다가 대대적인 단속이 시작되자 태국으로 옮겨온 조직원이었던 것으로 파악됐다. 또 이들은 인터폴 적색수배 대상자이기도 한 것으로 전해졌다.

이들은 피해자들에게 ‘겐팅 말레이시아’라는 리조트 프로젝트에 투자하라며 사기 행각을 벌인 것으로 알려졌다. 이후 경찰은 이들 4명으로부터 얻은 정보를 바탕으로 방콕에 위치한 건물 두 곳을 급습해 한국인 남성 11명과 중국인 남성 2명을 추가로 체포했다.

이들 건물은 컴퓨터 장비를 갖추는 등 범죄를 위해 개조된 모습이었다. 경찰은 조직원들이 피해자들을 속이기 위해 사용한 것으로 보이는 대본과 컴퓨터, 휴대전화 35대, 인터넷으로 통화할 수 있는 전화기 50대를 압수했다.