두 남매의 ‘성적표’가 갈렸다…백화점은 질주 vs 마트는 부진

계열 분리 이후 더 선명해진 차이

‘프리미엄 vs 대중 소비’의 온도차

신세계그룹의 이마트와 신세계백화점이 계열 분리 이후 전혀 다른 실적 흐름을 보이고 있다.

지난 2일 서울 중구 신세계백화점 본점이 크리스마스트리 등 야간 조명으로 빛나고 있다. 신세계백화점 제공

올해 들어 이마트가 소비 둔화와 유통 경쟁 심화로 고전하는 반면, 신세계백화점은 명품·프리미엄 소비를 기반으로 역대급 호실적을 이어가면서 ‘엇갈린 희비’가 더욱 선명해졌다는 분석이다.

◆이마트, 소비 침체·경쟁 심화에 ‘발목’…올해도 실적 부진

11일 유통업계에 따르면 이마트는 올해 들어 기대만큼의 반등을 이루지 못하고 있다.

장기간 이어진 소비 위축과 대형마트 방문 감소, 온라인 장보기 시장에서의 경쟁 심화가 겹치며 매출 성장세가 둔화됐다.

특히 △트레이더스 외 점포 경쟁력 약화 △온라인몰 쓱닷컴의 수익성 부담 △점포 운영비용 증가 등이 실적 부진을 심화시켰다는 평가다.

업계에서는 “계열 분리 이후 독자 행보를 시작했지만 구조 재편 속도가 충분하지 못했다”는 지적도 나온다.

이마트 내부적으로는 비효율 점포 정리와 온라인·오프라인 통합 전략 재정비가 필요하다는 목소리가 커지고 있다.

◆신세계백화점, 고소득층 소비 집중으로 ‘나홀로’ 질주

신세계백화점은 올해도 견조한 성장세를 이어가고 있다.

명품, 주얼리, 해외패션 등 프리미엄 카테고리 강세가 ‘역대급’ 실적을 견인했다.

코로나 시기 이후 더욱 강화된 ‘보복적 프리미엄 소비’와 고소득층의 견조한 구매력이 신세계백화점에 집중되면서, 백화점 부문은 매분기 안정적인 성적표를 내고 있다.

또한 △강남·부산 센텀 등 핵심점포 집객력 강화 △해외 브랜드 유치 △VIP 고객 전용 서비스 확대 등이 경쟁 백화점과의 격차를 벌려 실적 호조를 뒷받침하고 있다.

신세계그룹 이마트와 백화점이 계열 분리한 이후 실적 차이는 오히려 더 뚜렷해졌다는 분석이다.

이마트는 전체 소비시장 침체에 직접적인 영향을 받는 구조다.

반면 신세계백화점은 상위 소비층의 ‘불황형 호황’ 효과를 그대로 흡수하고 있다.

이처럼 두 회사가 겨냥하는 고객층과 소비 패턴이 달라지며 실적 양극화가 지속될 가능성이 크다는 전망도 나온다.

유통업계 한 관계자는 “프리미엄 소비 시장은 계속 성장하는 반면 대형마트는 구조적 한계에 부딪혀 있다”며 “계열 분리가 서로에게 기회를 열어줬지만 현재까지는 백화점 쪽이 확실히 유리한 흐름”이라고 설명했다.

◆향후 관전 포인트는?…이마트의 체질 개선 속도, 신세계의 확장 전략

전문가들은 향후 실적 흐름을 가를 핵심 변수를 다음과 같이 보고 있다.

이마트는 온라인 경쟁력 확보와 점포 구조개편이 중요하다. 쓱닷컴 효율화, 리뉴얼 투자, PB 상품 강화 등이 관건이다. 체질 개선 속도가 실적 반등의 핵심 변수가 될 전망이다.

신세계백화점은 프리미엄·해외패션 확장을 가속화하고 있다. VIP 관리 강화, 신규 브랜드 유치, 체험형 매장 확대 등 프리미엄 전략을 더 강화할 계획이다.

같은 그룹에서 갈라졌지만 ‘대형마트의 한계’와 ‘프리미엄 소비의 탄력’이 희비 갈랐다.

계열 분리 이후 독립체제로서 각자 새로운 도전에 나선 이마트와 신세계백화점. 하지만 소비 트렌드 변화가 두 회사의 실적을 극명하게 갈라놓으며 “각자의 명암이 뚜렷해지는 시기”라는 평가가 이어지고 있다.