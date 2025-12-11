[속보] 서울지하철 9호선 노사협상 타결…노조 파업계획 철회

서울지하철 1~8호선을 운영하는 서울교통공사. 연합뉴스

서울 지하철 9호선 일부 구간을 운영하는 서울교통공사 노사의 임금·단체협약(임단협) 협상이 11일 타결됐다.

9호선 2·3단계 구간(언주역∼중앙보훈병원역)을 담당하는 서울교통공사 9호선 운영 부문은 이날 오전 5시쯤 민주노총 공공운수노조 서울교통공사 9호선지부와 노사협상에 잠정 합의했다고 밝혔다. 이에 따라 노조는 이날로 예고했던 파업 계획을 철회했다.

노사는 지난 9월 8일 서울지방노동위원회 특별조정 조정중지 이후 협상을 이어왔으며, 주요 쟁점은 임금 인상과 인력 증원이었다.

잠정 합의안을 통해 임금은 총인건비의 3% 이내 인상하고, 점진적으로 1∼8호선과 동일한 임금 수준으로 향상하기로 했다.

인력 문제는 노사 간에 지속해 협의하기로 했다.

최용호 서울교통공사 9호선 운영 부문장은 “파업이 현실화해 시민 불편으로 이어지지 않도록 협상에 최선을 다했다”고 밝혔다.

김성민 9호선지부장은 “노사 간의 신뢰를 바탕으로 합의를 끌어낸 만큼 건강한 노사 관계를 유지하겠다”고 말했다.

노조는 잠정 체결 합의서에 대한 인준 찬반투표를 할 예정이며 투표일은 미정이다. 이와 별도로 9호선 1단계 구간 역시 이미 임단협이 체결돼 모두 정상 운행한다.