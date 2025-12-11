정이랑, 사진 보니 염혜란이랑 진짜 닮았네…"그분에게 죄송"

배우 정이랑이 자신과 닮은 배우들을 직접 언급하며 관련 에피소드를 전했다.

배우 정이랑은 10일 MBC 예능프로그램 '라디오스타'에 출연해 배우 염혜란을 언급하며 "그분한테는 죄송하지만 선배님을 닮았다는 이유로 선배님께서 맡으시는 배역은 무조건 제가 한다"고 고백했다.

특히 염혜란이 출연한 드라마인 '마스크걸', '더글로리' 등을 거론하며 "선배님이 좋은 배역 맡으시면 '이번에 또 이렇게 할 수 있겠구나' (생각한다)"며 기대감을 드러냈다.

정이랑은 자신의 또 다른 닮은꼴로 지목되는 배우 박지환과의 일화도 공개했다.

그는 박지환이 자신의 고정 프로그램인 'SNL'의 호스트로 출연했을 당시를 회상하며 "그분이 마침 (SNL) 호스트로 오셔서 분장을 한 시간 반 정도 했다. (그런데 박지환씨가 지나가며) '분장을 뭘 그렇게 열심히 하냐'며 '분장 안 한 게 더 비슷하다'고 했다"고 밝혔다.

이를 들은 김구라는 정이랑에게 "얼굴이 유니섹스"라며 "성을 뛰어넘는다"고 말해 폭소케 했다.

허성태는 '범죄도시' 촬영 당시가 떠오른다며 공감했고, 이에 정이랑은 윤계상까지 흉내내며 분위기를 끌어올렸다.

<뉴시스>