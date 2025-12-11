전남농기원, 굴소스 대체할 식물성 ‘무 조미소스’ 개발... 비건 시장 공략

전남도농업기술원이 가을 무의 풍미와 감칠맛을 극대화한 새로운 식물성 조미소스 ‘무 조미소스’를 개발했다.

최근 성장세가 두드러진 채식·비건 식품 시장을 겨냥한 기능성 조미소스로, 지역 농산물의 소비 확대와 가공 시장 다변화가 기대된다.

무 조미소스 시제품. 전남도 제공

11일 전남농업기술원에 따르면 이번에 개발한 무 조미소스는 굴소스를 대체할 완전 식물성 조미소스로, 핵심 소재는 무의 맛 성분을 대폭 강화한 ‘무 농축액’이다.

농기원 연구진은 무 특유의 시원한 맛을 내는 식이황화합물 함량을 기존보다 60배 높였고, 감칠맛 성분인 유리아미노산도 1.3배 이상 증가시켰다고 설명했다. 단맛 역시 인공 첨가 없이 무 고유의 천연 단맛을 유지했다.

무 농축액에 간장, 표고버섯 등 식물성 원료를 배합해 비건 식단은 물론 아이 반찬, 파스타·덮밥·어묵탕 등 다양한 요리에 활용할 수 있다. 농기원은 조리 활용도를 높이기 위해 맞춤형 레시피북도 함께 제작했다.

무 가공품이 대체로 김치·절임류에 편중돼 왔던 상황에서 이번 조미소스 개발은 무 소비 다변화와 고부가가치 창출의 새로운 돌파구로 평가된다. 특히 전남산 가을 무의 품질이 우수한 만큼, 지역 농가의 소득 안정에도 도움이 될 전망이다.

전남농업기술원은 앞으로 식품 가공업체와 협력해 기술 이전과 사업화를 추진할 계획이다.

김행란 전남농업기술원장은 “국내 조미소스 시장이 빠르게 커지는 만큼 지역 농산물 기반의 차별화 전략이 중요하다”며 “무 조미소스 개발이 건강한 식문화를 확산시키고 지역 농산물의 새로운 성장 모델로 활용되기를 바란다”고 말했다.