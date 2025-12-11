케데헌·올데프·미야오…더블랙레이블 테디, 국무총리표창

'더블랙레이블(THEBLACKLABEL)'을 이끄는 대표 프로듀서 테디(47·TEDDY·박홍준)가 국무총리표창을 받았다.

테디 프로듀서는 지난 10일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '2025 대한민국 콘텐츠 대상' 시상식에서 해외진출유공 부문 국무총리표창을 수상했다.

'콘텐츠 대상'은 문화체육관광부 주최, 한국콘텐츠진흥원 주관으로 한 해 동안 우수한 콘텐츠를 제작하고 콘텐츠 수출 활성화 등 국내 콘텐츠 산업 발전을 이끈 자에게 수여한다.

테디 프로듀서는 콘텐츠 수출과 한류 확산, 국제 문화교류 등 글로벌 진출에 기여한 공로를 인정 받아 해외진출유공 부문을 수상했다.

빅뱅과 2NE1, 블랙핑크의 음악을 다수 작곡하며 K팝을 대표하는 프로듀서로 자리잡은 테디 프로듀서는 이후 더블랙레이블 설립과 함께 개성을 지닌 여러 아티스트를 영입·발굴해 왔다.

특히 더블랙레이블의 첫 걸그룹 '미야오(MEOVV)'와 올해를 강타한 신인 혼성그룹 '올데이 프로젝트(ALLDAY PROJECT·올데프)의 데뷔로 음악적 색채를 더욱 공고히 했다. 특히 '골든'을 비롯 글로벌 신드롬을 일으킨 넷플릭스 K-팝 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'(케데헌)의 메인 OST를 다수 작곡했다.

'골든'은 내달 11일 열리는 '제83회 골든글로브' 시상식에서 최우수 오리지널송(주제가상) 부문 후보에 올렸다.

테디는 지난 1998년 힙합 그룹 '원타임' 멤버로 데뷔했다. 이후 프로듀서로 빅뱅, 2NE1, 블랙핑크 등 YG엔터테인먼트 소속 가수들의 대표 히트곡을 양산하며 톱 프로듀서로 발돋움했다.

특히 블랙핑크 제5의 멤버로 통할 정도로 이 팀이 세계적인 위상에 힘을 보탰다. 음악 외에 공개 활동을 거의 하지 않고 있는데 넷플릭스 음악 다큐멘터리 '블랙핑크: 세상을 밝혀라'(2020)에 출연해 블랙핑크에게 힘을 실었다.

2021년 7월 미국 빌보드가 발표한 '21세기 가장 뛰어난 프로듀서 50인'(The 50 Greatest Producers of the 21st Century) 명단에 뽑히기도 했다. 빌보드는 테디가 2NE1, 블랙핑크, 빅뱅과 작업했다며 힙합과 EDM뿐만 아니라 레게와 컨트리까지 다룬다고 했다. 폭발적인 사운드를 높게 평가했다.

<뉴시스>