성남시, 경기남부광역철도 ‘국가철도망 구축계획’ 반영 총력전

‘비용 편익 1.2’ 경제성 확보…수원·용인·화성과 협업

경기 성남시가 경기남부광역철도 사업의 정부 계획안 반영을 위해 팔을 걷어붙였다.

11일 성남시에 따르면 시는 전날 경기남부 광역교통 개선대책 마련을 위한 ‘서울3호선·경기남부광역철도 기본구상 및 사전타당성조사 용역’ 최종보고회에 참석해 용역 결과와 향후 대응 방향 등을 보고받았다.

성남시청

수원시청에서 열린 보고회에는 성남시를 비롯해 수원·용인·화성의 4개 시와 경기도, 용역 수행기관 등이 참여해 국토교통부의 ‘제5차 국가철도망 구축계획’ 반영을 위한 전략을 집중적으로 논의했다.

해당 용역은 2023년 9월 착수돼 지난해 경제성 분석에서 비용편익(B/C) 1.2가 산정된 바 있다. 이에 성남시 등은 경기남부광역철도 노선의 국가철도망 반영을 국토부에 정식 건의했다.

경기남부광역철도는 서울 종합운동장역(2·9호선)에서 성남, 용인, 수원, 화성으로 이어지는 총연장 50.7㎞ 노선이다. 총사업비는 약 5조2750억원 규모다.

신상진 시장은 “경기남부광역철도는 성남시를 비롯한 남부권 광역교통난을 해소할 핵심 노선”이라며 “국가철도망 구축계획에 반영될 수 있도록 경기도, 인근 3개 지자체와 함께 적극적으로 대응하겠다”고 말했다.