‘공직 내 AI 인재 2만명’ 위한 범정부 교육 협의체 출범

인사처·행안부·과기부 등 참여

공직 사회 내 인공지능(AI) 인재 2만명, 이른바 ‘AI 챔피언’을 육성하기 위한 범정부 교육 협의체가 닻을 올렸다.

인사혁신처는 11일 ‘공공 AI 교육 협의체’가 출범해 정부세종청사에서 첫 회의가 열린다고 밝혔다.

협의체엔 인사처를 비롯해 행정안전부와 과학기술정보통신부, 국가공무원인재개발원, 지방자치인재개발원, 한국지능정보사회진흥원 등이 참여한다.

이날 회의에선 기관별 AI 교육 현황과 내년도 추진 계획을 공유하고 구체적 역할을 정립할 예정이다. 인사처는 공무원 AI 교육 체계 등 내용이 담긴 전 공무원 대상 교육 지침을 공유한다. 행안부는 AI 인재 양성을 담당한다. 국가공무원인재개발원과 지방자치인재개발원은 신규자와 승진자 등을 대상으로 AI 기본 교육과 실습 중심의 전문 교육 과정을 운영한다.

오영렬 인사처 인사관리국장은 “정부 AI 전환의 기반을 위해선 모든 공무원이 AI 문해력을 갖춤과 동시에 관련 인재를 양성해야 한다”며 “부처 간 협력을 통해 효과적인 교육을 추진하겠다”고 말했다.