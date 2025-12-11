리본카, 직영인증중고차 특별 할인 실시…최대 880만원 할인

사진=리본카 제공

비대면 직영인증중고차 플랫폼 리본카가 고객 성원에 보답하고자 12월 10일부터 22일까지 최대 880만원의 중고차 할인 혜택을 제공하는 2025 'Good Bye 연말 감사제’ 타임딜을 진행한다고 11일 밝혔다.

이번 프로모션은 한 해 동안 리본카를 찾아준 고객들의 관심과 성원에 감사하는 의미로 마련됐으며, 오는 22일까지 단 13일간 운영된다.

대상 차량은 총 140여 대로, 이 가운데 프리미엄 플래그십 세단인 벤츠 S클래스는 최대 880만원 할인돼 합리적인 조건에 구매할 수 있다.

타임딜 차량을 온라인으로 구매 완료한 고객 중 선착순 10명에게 신세계 상품권 20만원을 추가로 증정하는 혜택도 마련했다.

이 외에도 각기 다른 라이프스타일에 맞춘 인기 차량을 특별 할인해 연말 차량 구매를 고민하는 고객에게 폭넓은 선택지를 제시한다.

첫 차를 준비하는 사회 초년생에게 인기 있는 현대 아반떼, 실용성과 공간을 중시하는 신혼부부에게 적합한 기아 스포티지, 안락한 주행감을 원하는 중장년층이 많이 찾는 제네시스 G80 등이 대표적으로 포함된다.

리본카 관계자는 “한 해 동안 리본카를 믿고 선택해 주신 고객분들께 감사의 마음을 전하고자 연말 타임딜 프로모션을 마련했다”라며 “내년에도 고객의 기대에 부응하는 서비스와 혜택을 확대하며, 한 단계 더 성장해 나갈 계획”이라고 말했다.

한편 리본카는 지난 10월 ‘이동의 자유’를 핵심 철학으로 삼아 리브랜딩을 단행하고, 브랜드와 서비스 체계를 재정비해 모빌리티 파트너로서의 역할을 강화했다.

또 리본카는 올해 전기차 배터리 진단 정보를 홈페이지에 투명하게 공개하며 중고 전기차에 대한 신뢰 제고에 앞장섰다.