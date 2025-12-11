"진짜 원주 만들겠다"… 구자열 전 강원도 비서실장, 원주시장 출마 선언

구자열 전 강원도지사 비서실장(더불어민주당)이 11일 원주시장 선거 출마를 공식 선언했다.

구 전 실장은 이날 원주시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "지난 4년 가짜 시정을 끝내고 진짜 원주시대를 열겠다"고 포부를 밝혔다.

원주시장 출마 선언하는 더불어민주당 소속 구자열 전 강원도지사 비서실장과 지지자들. 구자열 전 실장 제공

구 전 실장은 "원강수 시장이 공약한 삼성반도체 공장 유치, 10만 개 일자리 창출은 모두 이뤄지지 못했다"며 "중부내륙 50만 중심도시 원주 건설과 생활비 걱정없는 도시를 만들겠다"고 선언했다. 이어 "지난 4년간 구도심 임대 현수막 증가, 청년 유출, 지역 상권 위축 등 원주의 현실을 더 이상 방치할 수 없다"고 강조했다.

구 전 실장은 원주를 5대 권역으로 나눠 미래 성장축을 구축하겠다는 전략을 제시했다. △서원주역·기업도시를 '제2의 판교'로 육성해 청년 고임금 일자리 1만 개를 창출 △혁신도시는 제2 혁신도시 유치로 완성형 자립도시로 조성 △원주역세권은 AI융합혁신 교육허브 '의료 AX 대전환 특구'로 △원도심은 성수동을 뛰어넘는 문화성장지구로 재창조 △읍면지역은 주민자치회 활성화와 지역별 특화 발전모델로 경쟁력 강화 등이다.

이에 따른 7대 실천과제로는 △생활비 반값도시(교통·주거·교육·의료비 대폭 절감) △청년·주부·일자리 행복도시(의료 AX 기반 첨단산업 일자리) △교육문화 생활품격도시(유치원부터 대학까지 완결형 교육환경) △촘촘한 복지 안전도시(생애주기별 돌봄, 사각지대 제로) △7만 소상공인이 웃는 도시 △생명과 생태도시(원주천~치악산 도시생태축 복원) △시민주권 도시(투명하고 공정한 민주행정) 등을 제안했다.

구 전 실장은 "강원도 광역의원 8년, 강원도지사 정무특보·비서실장 3년의 경험을 바탕으로 예산·법·행정 실무경험과 조정능력을 갖췄다"고 자신의 실행력을 강조했다. 특히 "이재명 정부 시대 중앙과 지방이 제대로 맞물려 원주의 목소리를 전달하고 예산과 사업을 끌어오는 시장이 되겠다"고 약속했다.

그는 “정치적 유불리보다 시민의 삶을 최우선으로 두고, 말보다 실천을 선택하겠다”며 “닫힌 원주의 미래를 열고, 시민의 행복의 길을 열겠다”고 다짐했다. 그러면서 “중부내륙의 미래 중심도시, 생활비는 반으로 줄이고 기회와 품격은 높이는 원주를 반드시 만들겠다”며 지지를 호소했다.