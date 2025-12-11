[단독] 특검, ‘2017년 기무사 문건’ 띄우며 “尹, 자발적 계엄 해제 약속은 회유”… 재판부 “빼라”

내란 특별검사팀(특검 조은석)이 국민의힘 추경호 의원에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에서 2017년 국군기무사령부의 계엄 문건을 핵심 근거로 제시한 것으로 확인됐다. 특검팀은 이 문건이 윤석열 전 대통령이 추 의원에게 ‘자발적 계엄해제 약속’을 내세워 협조를 구했다는 정황을 뒷받침한다고 주장했다. 하지만 추 의원 측은 “사건 조작”이라며 반발했고, 재판부는 특검 측에 “(자료를) 빼라”고 지시한 것으로 전해졌다.

국민의힘 추경호 의원. 연합뉴스

11일 세계일보 취재를 종합하면 특검팀은 3일 열린 추 의원의 영장심사에서 윤 전 대통령의 사진·발언과 함께 2017년 기무사 계엄 문건을 PPT 자료로 제출하며 윤 전 대통령과 추 의원 간에 계엄 선포 유지를 위한 회유와 공조가 있었다고 주장했다. 기무사 문건은 박근혜 전 대통령 탄핵심판을 앞두고 작성된 것으로, 계엄 선포 필요성과 국회 대응 방안 등을 담고 있다. 특검팀은 앞서 여인형 전 국군방첩사령관과 김민기 국회 사무총장 조사 과정에서도 기무사 문건을 제시한 바 있다.

특검팀은 윤 전 대통령 등이 이 문건을 토대로 12·3 비상계엄을 설계했고, 추 의원에게도 계엄 유지 전략의 일환으로 자발적 해제를 약속했다고 본다. 특히 문건 중 ‘여당을 통해 계엄 필요성 및 최단 기간 내 해제 등 약속을 통해 의결 불참 유도’라는 문구가 윤 전 대통령의 발언과 맥락상 일치한다고 주장했다. 윤 전 대통령은 12·3 비상계엄 선포 약 1시간 후인 밤 11시20분 추 의원에게 전화해 “계엄이 오래 안 갈 거니까 걱정말라”며 협조를 당부한 것으로 알려졌다. 통화는 2분5초간 이뤄졌다.

영장심사에서 특검팀은 추 의원도 기무사 문건을 인지하고 있었으며, 윤 전 대통령의 구상에 따라 움직였다는 점을 강조했다. 추 의원이 지난해 9월3일 당 원내대표회의에서 더불어민주당이 제기한 ‘계엄 의혹’에 대해 “괴담이다. 민주당이 기껏 머리를 쥐어짜내 박 정부 때 기무사 문건을 끌어들였다”고 언급한 점을 근거로 들어 문건 내용을 알고 있었다고 판단한 것이다. 특검팀은 추 의원 공소장에도 “계엄 선포 전 야당발 계엄령 의혹이 제기되는 등 상황에서 추 의원이 2017년 기무사 계엄 문건의 존재 및 그 내용도 인식했다”고 적시했다.

하지만 추 의원 측은 “윤 전 대통령이 하지 않은 발언을 말풍선에 넣어 실제로 발언한 것처럼 사건을 조작했다”며 강력히 항의했다. 이어 “윤 전 대통령이 추 의원에게 (계엄의) 자발적 조기 해제를 약속하는 말 자체를 하지 않았다”고 강조했다. 특검팀도 “(윤 전 대통령의 법정 증언을 수사팀이) 해석해서 구성한 것”이라는 취지로 답했다고 한다. 이에 재판부는 특검팀에 “(증거자료에서) 빼라”고 지시한 것으로 전해졌다.

법조계에선 특검팀이 기무사 문건을 통해 윤 전 대통령과 추 의원을 하나의 서사로 엮으려 한 시도를 두고 내란 혐의의 ‘조직적 성격’을 부각시키려는 전략으로 분석한다. 한 변호사는 “내란죄 속성 자체가 집단적 범죄이기 때문에 윤 전 대통령과 추 의원 간 협력관계를 주장하기 위해 기무사 문건을 연결고리로 삼은 것”이라고 했다.