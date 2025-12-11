한국공항공사, AI·BIM 센터 개소

한국공항공사가 인공지능(AI)·건설정보모델링(BIM) 센터의 개소식을 갖고 정식 운영에 들어갔다.



한국공항공사는 11일 서울 강서구 본사에서 ‘AI·BIM 센터 개소식’을 개최했다.

11일 한국공항공사에서 열린 AI·BIM센터 개소식에서 박재희 사장직무대행(왼쪽 세 번째)이 국토교통위원회 안태준 의원(오른쪽 네 번째), 이연희 의원(왼쪽 네 번째), 정준호 의원(오른쪽 세 번째)과 함께 AI·BIM센터 개소를 축하하는 테이프 컷팅식을 하고 있다.

이 센터는 공항의 디지털 전환(DX)과 AI 기반의 공공서비스 혁신을 위해 고성능 GPU 서버 23식과 클라우드 가상서버, 공항 데이터 통합관리플랫폼 등을 갖췄다.

센터는 공항운영에 필요한 데이터를 통합 관리하고, 여객흐름 분석, 항공수요 예측 등 AI 기반 공공서비스를 실현하는 역할을 수행한다.

개소식에는 국회 국토교통위원회 안태준 위원, 이연희 위원, 정준호 위원을 비롯해 유경수 국토교통부 항공안전정책관과 한국BIM학회 구본상 교수 등이 참석했다.

공사는 공항경험(AX: Airport Experience) 기반의 디지털 전환 비전과 기술 시연을 통해 운영 효율화를 위한 실질적 활용 사례를 발표했다.

이와 함께 공사는 AI·BIM 인프라 홍보와 정책적 공감대를 형성하기 위해 “공항시설 관리의 디지털 전환 전략, BIM기반 공항 통합관리체계 구축”을 주제로 공항 BIM 정책포럼을 열었다.

정책포럼에는 산업계, 학계, 공공기관 BIM전문가 등 약 150명이 참석해 공항시설의 디지털 통합관리 정책 마련과 제도적 방안 도입·운영 등 중장기 추진 전략을 논의했다.

특히 BIM기술을 활용한 디지털트윈 구축을 통해 공항운영과 시설정보의 통합관리 중요성, 추진방법 등이 중점적으로 논의됐다. 디지털트윈은 현실에 존재하는 건축물을 디지털상에 구현하고, 실제 데이터 연동을 통해 분석, 시뮬레이션 등이 가능한 기술을 의미한다.

정책포럼에서는 국회·정부·공공·산학계가 힘을 합쳐 공항의 디지털 전환을 마련해 나가자고 제안해 큰 호응을 얻었다.

박재희 한국공항공사 사장직무대행은 “AI·BIM센터는 스마트공항 구현의 출발점이자 공사가 공공기관 디지털전환을 선도하는 이정표가 될 것”이라며 “공사는 데이터와 인공지능, BIM 기반으로 더 안전하고 효율적인 공항운영체계를 만들어 가겠다”고 밝혔다.

한편 공사는 공항 혼잡도 예측, 실시간 이용가능 주차면 안내 등 공공서비스 확대와 BIM 기반 디지털트윈 모델 구축, 모바일 데이터플랫폼 개발 등 공항의 AI·디지털 전환을 본격 추진할 계획이다.