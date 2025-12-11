겨울철 침묵의 바이러스 ‘대상포진’, 면역력 저하에 따른 재발 위험의 예방 전략

반에이치 클리닉 대표원장 이재철

최근 차가운 바람이 불기 시작하는 계절에는 피부 깊숙이 통증을 호소하는 환자들이 점차 늘어나는 경향이 있다. 많은 환자들이 감기 증상을 의심하고 병원을 찾지만, 예상치 못하게 ‘대상포진’이라는 진단을 받는 경우가 많다. 겨울철 면역력이 저하되는 시기에 대상포진의 위험성은 더욱 증가한다.

대상포진은 수두를 유발하는 바이러스(HHV-3)가 신경절에 수십 년 간 잠복해 있다가 면역력이 저하될 때 재활성화되는 질환이다. 세계보건기구(WHO)의 보고에 따르면, 전 세계 성인의 약 3분의 1이 평생 한 번은 대상포진에 걸린다고 하며, 미국 질병통제예방센터(CDC)의 통계에 따르면 60세 이상의 고령층에서 20%가 신경통(PHN) 후유증을 경험하게 된다.

우리나라에서의 통계에 의하면, 최근 10년 간 대상포진으로 병원을 찾는 환자는 연평균 약 6만 명 이상에 달하며, 특히 30대에서 50대 사이의 환자수가 지속적으로 증가하고 있다. 2023년의 진료 통계에 따르면 전체 환자 중 90% 이상이 장누수, 해독 기능 저하 등 면역 불균형을 동반한 사례로 분석되었다.

반에이치 클리닉의 이재철 대표원장은 겨울철에 대상포진의 위험성이 더욱 높아진다고 경고하며, 겨울은 면역 저하, 환경 변화, 미세 염증의 삼중적 위협 요소가 복합적으로 작용하는 시기로, 특히 대상포진 발생률이 증가하는 계절이기 때문에 주의가 필요하다고 강조한다. 이는 일조량 감소로 인한 비타민 D 결핍, 낮은 온도로 인한 자율신경계의 균형 붕괴, 실내 생활의 증가로 인한 장내 미생물 다양성 감소, 미세먼지 및 중금속과 같은 외부 환경 독소의 증가, 그리고 심리적 스트레스와 수면 부족 등이 면역 방어력에 악영향을 미치기 때문이라고 설명한다.

겨울철에 발생하는 대상포진은 특히 얼굴 부위에 침범할 경우 안구 및 청신경 손상의 위험성이 크며, 회복 기간이 길어지는 경향이 있다. 실제로 2023년의 데이터를 보면, 입원한 대상포진 환자의 평균 입원 기간은 일반형은 3일, 안면형은 7일로 나타났다.

현재 대상포진 예방을 위해 싱그릭스(Shingrix)와 같은 불활성 백신이 사용되고 있지만, 이는 감염 예방보다는 신경통 후유증 감소에 중점을 두고 있다. 50세 이하 또는 면역 억제 상태에 있는 사람들에 대한 데이터는 아직 부족한 상황이다. 이로 인해 일부 의료진은 기능 의학적 접근을 통해 면역 회복 치료를 병행하고 있다. 장 누수 증후군, 중금속 과부하, 활성산소 스트레스 등을 사전에 조절하여 면역 균형을 회복하고 재발 가능성을 줄이는 접근이 필요하다.

이재철 대표원장은 최근 한 환자 사례를 소개하며, 감기 증상으로 오인했던 통증이 실제로는 신경 손상이었다고 전했다. 서울의 42세 여성은 겨울철 잦은 야근 및 피로로 인해 오른쪽 옆구리 통증을 감기 증상으로 잘못 이해했으나, 며칠 후 물집이 생기면서 진단 결과는 대상포진이었다. 이 환자는 초기에 항바이러스제를 복용했음에도 불구하고 지속적인 신경통으로 3개월 이상 일상생활에 큰 불편을 겪었다. 후속 검진 결과 장 점막 손상과 미량 중금속의 축적이 확인되었고, 면역 균형 회복을 위한 보완 치료 후 통증이 완화되었다.

이재철 대표원장은 “겨울철 대상포진은 젊은 사람들도 안심할 수 없는 질환이다. 항바이러스제만으로는 한계가 있으며, 면역 환경을 다면적으로 분석하고 조절하는 접근이 필수적”이라고 강조하며, 초기 증상인 따끔거림, 미열, 감각 이상 등의 비특이적 증상이 나타날 경우 즉시 진료를 받는 것이 겨울철 침묵의 바이러스인 대상포진을 예방하고 후유증을 줄이는 최선의 방법임을 전했다.