‘의대 쏠림’에… “이공계 인재 최소 58만명 부족”

대한상의 인력실태 보고서



자연계열 학생 상위 1% 의대行

AI 등 신기술 분야 인력난 심화

“인재 모을 인센티브 구조 갖춰야”

향후 5년간 인공지능(AI) 등 신기술 분야에서 최소 58만명의 인재가 부족해질 것이란 분석이 나왔다. 그 요인 중 하나로 미래 이공계 인재들의 ‘의대 쏠림’ 현상이 지목됐다.



대한상공회의소가 11일 발간한 ‘이공계 인력 부족 실태와 개선 방안’ 보고서에 따르면 2029년까지 AI, 클라우드, 빅데이터 등 신기술 분야에서 중급(학사) 인재는 약 29만2000명, 고급(석·박사) 인재는 28만7000여명 부족해질 전망이다. 보고서는 “AI 산업 분야 투자가 기하급수적으로 늘고 있어 50만여명 부족 인원은 최소치”라며 “인재 부족으로 AI 기반 기업의 성장 동력이 약화할 수 있다”고 밝혔다.

사진=대한상공회의소 제공

보고서는 또 “마이크로소프트(MS), 아마존, 구글(알파벳), 오러클 등이 내년에만 5200억달러(약 765조원) 규모의 AI 투자를 집행할 예정이라 (인재 해외 유출로 인한) 인력 부족 심각성은 더 커질 것”이라고 전망했다.



이공계 인재 부족의 요인 중 하나로 ‘의대 쏠림’ 현상이 꼽힌다. 2025학년도 자연계열 정시 학과 분포를 보면 상위 1% 학생의 76.9%가 의대를 선택했고, 자연계 일반학과는 10.3%에 그쳤다. 국내 취업한 이공계 인력의 최종 학위 취득 10년 후 평균 연봉은 9740만원으로, 해외 취업자 평균 연봉(3억9000만원)의 4분의 1, 국내 의사 평균 연봉(3억원)의 3분의 1 수준이었다.



이종명 대한상의 산업혁신본부장은 “AI에 사활을 걸지 않으면 한국 제조업의 미래는 없는 것이나 마찬가지”라며 “국내외 인재들이 신기술 분야에 모일 수 있는 인센티브 구조를 만드는 일이 가장 시급하다”고 강조했다.



산업통상부는 국내 AI 부흥을 장려하기 위해 AI 전담국(가칭) 신설을 추진 중인 것으로 전해졌다. 행정안전부·기획재정부가 직제 개편 승인을 한 가운데 추후 국무회의 의결을 거쳐 최종 확정될 예정이다. AI 전담국에는 현재 산업정책실 산하 자율기구 조직인 ‘산업인공지능혁신과’와 산업부 내 AI 관련 조직인 ‘제조AI확산 태스크포스(TF)’가 독립된 과로 배치되고, 1개 이상의 과가 더 추가될 것으로 보인다.



한국과학기술원(KAIST·카이스트)도 내년에 과학기술특성화 대학 최초로 인공지능(AI) 단과대학을 만들고 AI 인재 양성에 힘을 쏟는다. 과학기술정보통신부는 이날 카이스트 이사회를 열고 이런 내용의 설립안을 의결했다. 광주과학기술원(GIST), 대구경북과학기술원(DGIST), 울산과학기술원(UNIST)도 2027년 AI 단과대를 설립해 전문 인재 양성에 나선다.