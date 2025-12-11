수사 종료 사흘 앞둔 내란특검… ‘계엄회의 국무위원’ 무더기 기소

한덕수·최상목 ‘직무유기죄’

박성재 내란 중요임무 종사

최·이완규 국회 등 위증 혐의



특검 출석 김건희 진술 거부

12·3 비상계엄 관련 내란 외환 혐의를 수사하는 내란 특별검사팀(특검 조은석)이 수사기간 종료 사흘을 앞둔 11일 한덕수 전 국무총리, 최상목 전 기획재정부 장관, 박성재 전 법무부장관 등 윤석열정부 시절 국무위원 등을 무더기로 기소했다.



특검팀은 이날 박 전 장관을 내란 중요임무종사, 직권남용권리행사방해, 부정청탁금지법 위반죄로 불구속 기소했다. 박 전 장관은 계엄 선포 이후 법무부 실국장 회의 소집, 합동수사본부 검사 파견 검토 및 교정시설 수용 여력 점검 지시 등 방법으로 내란 범죄에 가담했다는 혐의와 윤 전 대통령 부인 김건희씨로부터 청탁을 받아 김씨 수사 상황을 실무자에게 확인하도록 지시한 뒤 보고받은 혐의다.



특검팀은 한 전 총리와 최 전 장관을 ‘헌법재판관 후보자 마은혁·정계선·조한창 미임명’ 관련 직무유기죄로 재판에 넘겼다. 한 전 총리는 ‘헌법재판관 후보자 이완규·함상훈 졸속 임명’ 관련 정진석 전 대통령비서실장·김주현 전 민정수석·이원모 전 공직기강비서관과 함께 직권남용권리행사방해죄로도 기소됐다. 또 이완규 전 법제처장을 ‘안가회동’ 관련 국회증언감정법 위반 혐의로, 최 전 장관을 11월17일 한 전 총리 형사재판에서의 위증 혐의로 각각 기소했다.



이날 세계일보 취재에 따르면 특검팀은 3일 국민의힘 추경호 의원에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에서 2017년 국군기무사령부의 계엄 문건을 핵심 근거로 제시한 것으로 확인됐다. 특검팀은 이 문건이 ‘윤 전 대통령이 추 의원에게 자발적 계엄해제 약속을 내세워 협조를 구했다’는 정황을 뒷받침한다고 주장했다. 하지만 추 의원 측은 “사건 조작”이라며 반발했고, 재판부는 특검 측에 “(자료를) 빼라”고 지시한 것으로 전해졌다.



28일 수사 기간이 만료되는 김건희 특검팀(특검 민중기)은 이날 김씨를 소환해 해군선상파티 의혹, 대통령 관저 이전 특혜 의혹 등 남은 의혹 전반에 대해 캐물었다. 김씨는 진술을 거부했다고 한다. 특검은 관저 이전 특혜 의혹 관련 김오진 전 청와대 이전 TF 1분과장 등에 대해 직권남용 권리행사 방해죄와 건설산업기본법 위반죄, 사기죄 등으로 구속영장을 청구할 것이라고 밝혔다.