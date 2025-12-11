광주대표도서관 ‘와르르’… 1명 사망·3명 매몰

옥상층 콘크리트 타설 중 붕괴

2명은 위치 못 찾아 구조 난항

광주 서구 치평동의 광주대표도서관 공사 현장에서 붕괴사고가 발생했다.



11일 광주소방본부에 따르면 이날 오후 1시58분 광주 서구 치평동 광주대표도서관 건설 현장에서 레미콘 콘크리트 타설 작업 중 공사 구조물과 철근이 무너져 내렸다는 신고가 접수됐다.

애타는 구조 작업 11일 오후 광주 서구 치평동 광주대표도서관 건설 현장에서 119구조대원들이 레미콘 콘크리트 타설 작업 중 공사구조물 붕괴로 매몰된 작업자들 수색·구조활동을 벌이고 있다. 광주=뉴스1

이 사고로 현장 작업자 4명이 거대한 철제 구조물 아래에 깔렸다. 이 중 1명은 오후 2시50분쯤 심정지 상태로 구조돼 인근 병원으로 이송됐으나 사망했다. 이어 3분쯤 뒤엔 매몰 작업자 1명의 위치가 추가로 발견돼 구조 작업이 진행됐다. 하지만 나머지 작업자 2명은 매몰 위치조차 찾지 못하고 있다.



이날 붕괴 사고는 콘크리트 타설 중이던 2층 옥상에서 시작돼 지상까지 연쇄적으로 이어졌다. 옥상층 절반가량은 이미 콘크리트 타설 작업을 완료하고 양생까지 마친 상태이며 나머지 절반가량을 타설하던 중 붕괴 사고가 발생했다. 옥상층 콘크리트 타설을 지지할 수 있는 지지대는 설치되지 않았다는 증언이 나왔다. 공사 현장 관계자는 “옥상층이 붕괴하면서 연쇄적으로 1층도 무너졌다”며 “층간 간격이 높아 동바리 등 지지대는 설치하지 못한 것으로 알고 있다”고 말했다.



사고 현장에는 소방과 경찰, 구조대가 투입돼 안전 확보와 구조 작업을 진행하고 있다. 소방당국은 작업자를 구조하는 대로 정확한 사고 원인을 조사할 방침이다. 광주소방안전본부 관계자는 “이날 작업자는 97명이며, 이들의 소재지를 확인했으나 4명이 파악되지 않았다”고 전했다.



광주시는 이날 광주대표도서관 붕괴사고와 관련해 현장회의를 열고 오후 2시40분 지역재난안전대책본부를 가동했다.