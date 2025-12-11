[재미로 보는 오늘의 운세] 12월 12일 (금요일) 오늘 외로움 탈출! 인연 만날 띠는 누구?

쥐띠 : 96년생: 가능성이 없는 일에 매달리지 마라. 84년생: 마음의 고통은 잊어버리는 것이 좋다. 72년생: 희소가치가 있는 것을 택하자. 60년생: 역습을 당하지 않도록 준비하자. 48년생: 형식에 얽매여 시기를 놓친다. 36년생: 마음이 후련해지고 집안이 편안하다.

소띠 : 97년생 때가 아니니 나서지 말고 기다려라. 85년생: 말로 인한 구설수를 조심하라. 73년생: 업무는 가능한 신속하게 처리하자. 61년생: 가슴 한구석이 텅 비어있는 기분이다. 49년생: 친밀한 계획을 세워 투자하자. 37년생: 높은 곳으로 등산가지 말자.

호랑이띠 : 98년생: 좋은 소식이 들릴 징조다. 86년생: 서두르지 말고 천천히 움직일 것. 74년생: 신불자는 좋은 소식이 온다. 62년생: 상황을 고려해 가며 결정하자. 50년생: 생색을 내는 것이 덕이 안된다. 38년생: 금전적인 문제로 긴박하다.

토끼띠 : 99년생: 출발부터 좋은 일 있겠다. 87년생: 예상외의 금전 지출이 많아진다. 75년생: 약간 손해본다고 해로운 것 아니다. 63년생: 방향 잡는 일이 가장 중요하다. 51년생: 차분한 마음으로 임하면 재물이 온다. 39년생: 가능하면 사사로운 일은 잊자.

용띠 : 00년생: 잡기로 낭패 당할 수 있다. 88년생: 떠돌지 말고 뿌리를 내려야 한다. 76년생: 뒤로 넘어져도 코가 깨진다는 말. 64년생: 이기적인 사고방식을 버리자. 52년생: 문제점이 발생하면 곧장 수정하자. 40년생: 투자에 돌파구를 찾기 힘들다. 28년생: 타고난 이점을 최대한 이용하라.

뱀띠 : 01년생 친구와 명암을 달리하지 말자. 89년생: 부질없는 생각을 하지 말 것. 77년생: 당연한 결과는 빨리 수긍하자. 65년생: 현재일을 믿고 최선의 노력을 하자. 53년생: 서북방에서 길사가 나타난다. 41년생: 매매와 투자에 있어 유리하다. 29년생: 재테크도 액수가 커지면 도박과도 같다.

말띠 : 02년생: 현재의 일은 노력부족으로 성사안된다. 90년생: 떠돌지 말고 뿌리를 내려야 한다. 78년생: 동료 간에 의견 갈등이 온다. 66년생: 실질적인 도움이 되는 자를 찾자. 54년생: 힘들어도 조금만 참고 견디자. 42년생: 건강에 각별히 조심하자. 30년생: 사채업자와는 거래는 보류하자.

양띠 : 03년생 움직이지 말고 한자리에 일하자. 91년생: 예정에 없던 여행을 떠나게 된다. 79년생: 천리 길도 한 걸음부터 시작한다. 67년생: 정신적인 지주가 필요하다. 55년생: 변동은 생각지도 말자. 43년생: 주위 여론에 마음이 편치않다. 31년생: 기대하지 않았던 계약이 성사된다.

원숭이띠 : 04년생: 금은보화를 얻지만 절반은 잃는다. 92년생: 새로 좋은 사람을 소개받는다. 80년생: 자유로운 사고방식과 창의력을 키워자. 68년생: 일을 한 곳에 집중하는 것은 좋다. 56년생: 문제가 될만한 것은 애당초 뿌리뽑자. 44년생: 산에 오를때보다 내릴때 위험하다. 32년생: 실수한 사람도 예상외의 성과가 온다.

닭띠 : 05년생: 오랜만에 즐거운 시간을 보낸다. 93년생: 눈앞에 있는 재물을 외면하기란 쉽지 않다. 81년생: 자갈밭을 지나니 체력이 달린다. 69년생: 일을 빨리 처리할것 미룬다고 해결안된다. 57년생: 현재 일이 이변이 생길수 있다. 45년생: 약속시간에 미리 도착하여 지키다. 33년생: 손재수가 있으니 분실물을 주의하라.

개띠 : 06년생: 형제 가족과 가정을 중히하자. 94년생: 어려움에서 벗어나는 날이다. 82년생: 자기관리에 대한 인식이 없다. 70년생: 현실세계에 대응하는 공부를 하자. 58년생: 집안에 불평이 있으면 일이 안된다. 46년생: 현재는 가만히 있는 것이 좋다. 34년생; 급한 마음에 서두르면 금전손실이 온다.

돼지띠 : 95년생: 눈앞의 어려움부터 해결해야 한다. 83년생: 가진 것이 많고 적음에 과민하지 말자. 71년생: 약속을 못 지키면 일이 허공이다. 59년생: 오늘 오후에는 생각지 않은 묘책이 떠오른다. 47년생: 금전문제에 해결책을 찾자. 35년생: 그 자리에 앉아 있기는 힘들어 보인다.

백운철학원